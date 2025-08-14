विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक संसदीय समितिबाट पास

१० भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक संसदीय समितिबाट पास भएको छ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले पास गरेको हो ।
विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पास गरिएको समिति सभापति तुलसी कुमारी दाहालले जानकारी दिइन् ।
यो विधेयक २३ पुस २०८१ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । ४ चैत २०८१ मा दफवार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पुगेको थियो । सोमबार विधायन व्यवस्थापन समितिले पनि पास गरेको हो ।
सभापति दाहालका अनुसार यो विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विकास समिति गठन आदेश २०५२ खारेज हुनेछ । गठन आदेशबमोजिम सञ्चालित विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई ऐनमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको हो ।
समिति सचिवालयका अनुसार ऐन बनेपछि सरकारले प्रयोगशाला परीक्षणका लागि प्राप्त नमुना तथा सो सम्बद्ध कागजात तथा परीक्षण प्रतिवेदन सुरक्षित राख्ने समयावधि, डिएनए परीक्षण, वैज्ञानिक परीक्षण शुल्क, प्रयोगशालाको कोष र खाता सञ्चालनलगायतका विषयमा नियमावली बनाउन सक्ने लगायतका विषय प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
