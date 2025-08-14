+
लन्डनमा गुञ्जियो ट्होटे, घिन्ताङ घिसीदेखि च्याब्रुङ र साकेला

‘मिनी नेपाल’ बनेको चर्चित अनि महँगो उक्त बेलायती खेल भेन्यू झन्डै १३ हजार दर्शकले खचाखच थियो । नेपाली खाना, च्यारिटी र अन्य व्यापारिक गरि ७५ स्टलमा किनमेल र खान दिनभर झुम्मिरहे आगन्तुक ।

नवीन पोखरेल नवीन पोखरेल
२०८२ भदौ १० गते १६:५२

१० भदौ, लन्डन । लन्डनस्थित केम्पटन पार्क रेस कोर्स आइतबार नेपालमय बन्यो । विदेशी भूमिमा नेपालको सांस्कृतिक विविधता झल्किएको क्षण थियो त्यो ।

बेलायतस्थित ४४ नेपाली संघसंस्थाका विभिन्न जातजाति र समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने झाँकीमा देखिन्थ्यो धार्मिक, सांस्कृतिक र पारम्परिक चित्र । उनीहरूले देखाए मौलिक रहनसहन र भेषभूषा ।

मेलामा तमुहरूको ट्होटे, नेवार जातिको सापारु (गाईजात्रा) अनि खिं, धिमे र धाः बाजामा घिन्ताङ घिसी (लट्ठी जुधाएर गरिने नाच), लिम्बुहरूको हाक्पारे, धान नाच र च्याब्रुङदेखि किरात राईहरूको साकेला प्रमुख आकर्षण बने ।

परम्परागत डोको, नाम्लो, स्याखु, हलो जुवा, सोली बोकेर आएका मगर जातिले देखाए कौरा, सारंगा, थाली, टप्पा, मयुर पैसारी नाच र मारुनी ।

पासा पुचः गुथीले ४० जनाको सहभागितामा मौलिक धिमे नाचको उत्कृष्ट प्रस्तुति देखाएको थियो । बन्टओर्क नेपाली समाजका तर्फबाट केयरसिंह गुरुङको संयोजनमा स-साना बालबालिकाले प्रस्तुत गरेको सारंगी र मादलको प्रस्तुतिले पनि धेरैको मन जित्यो ।

‘मिनी नेपाल’ बनेको चर्चित अनि महँगो उक्त बेलायती खेल भेन्यू झन्डै १३ हजार दर्शकले खचाखच थियो । नेपाली खाना, च्यारिटी र अन्य व्यापारिक गरि ७५ स्टलमा किनमेल र खान दिनभर झुम्मिरहे आगन्तुक । यसपटकको नेपाली मेला हेर्न बेलायतस्थित विभिन्न कूटनीतिक मुलुकका प्रतिनिधिसँगै दक्षिण कोरियाली र उत्तर कोरियनहरूको समूह समेत आएको थियो ।

लन्डनस्थित नेपाली दूतावासको सहकार्यमा तमुधिं यूकेले आयोजना गरेको १६औं नेपाली मेला ऐतिहासिक बन्दै सकिएको छ ।

मेलामा झाँकी र नृत्य दुवैमा उत्कृष्ट भएर पासा पुचः गुथी यूके प्रथम बन्दै ११०० पाउन्डसहित एम्बासडर कप जित्यो भने किरात याक्थुङ चुम्लुङ यूके दोस्रो र किरात राई यायोख्या यूके तृतीय बने ।

उत्कृष्ट झाँकीमा मगर संघ यूके प्रथम, पासा पुच गुथी यूके दोस्रो र किरात याक्थुङ चुम्लुङ यूके तृतीय भए । झाँकीको निर्णायक मण्डलमा साहित्यकार डा. रुपक श्रेष्ठ, बिएफबिएस गोर्खा रेडियो यूकेका स्टेसन म्यानेजर योगराज राई, नेपाल पत्रकार महासंघ यूके अध्यक्ष विमला सेने र अभिनेत्री सिर्जना सुब्बा थिए ।

त्यसैगरी, उत्कृष्ट सांस्कृतिक नृत्य प्रतियोगितामा ४० जना डान्सरहरूको घिन्ताङ घिसी (लट्ठी जुधाएर गरिने नाच) बाट पासा पुचः गुथी यूके प्रथम भयो भने तनहुँ समाज यूके दोस्रो र किरात याक्थुङ चुम्लुङ यूके तृतीय भए ।

नृत्यको निर्णायकमण्डलमा गुरुङ चलचित्र अभिनेत्रीहरु माया गुरुङ, एन्सर्ज तमु, मोडल सविना गुरुङ, गायक कृष्ण रेउले र कोरियोग्राफर कविता घर्तीमगर गुरुङ थिए ।

मेलाका प्रमुख अतिथि बेलायतका लागि नेपाली राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरेले सन् २००९ देखि सुरु मेलाले नेपालीको मन, मुटु र नेपालको सांस्कृतिक विविधता यूके ल्याएको बताए ।

‘नेपालीहरु जहाँ जान्छन्, आफूसँगै नेपाल लिएर जान्छन् भन्ने प्रमाण यो हो,’ उनले भने, ‘बेलायतको यो भूमिमा नेपाललाई विविध र ऐतिहासिक रूपमा प्रस्तुत गरेर तमुधिं यूकेले इतिहास रचेको छ ।’

नेपालले अहिले आर्थिक उन्नततिको एजेन्डामा काम गरिरहेको बताउँदै राजदूत घिमिरेले बेलायत बस्ने प्रत्येक नेपालीलाई कम्तीमा तीनजना बेलायतीलाई नेपाल लैजान पहल गर्न पनि आग्रह गरे ।

नेपालको उन्नति, समुन्नतिमा बेलायतका नेपालीको उल्लेख्य योगदान रहेको भन्दै उनले दोस्रो पुस्तालाई पनि नेपालसँग जोड्न अनुरोध गरे ।

उज्यालो नेपाल अभियान लिएर विदेश भ्रमणमा निस्किएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले २० वर्षपछि लन्डन भ्रमणमा यस्तो ठूलो मेलाको आतिथ्य ग्रहण गर्न पाउँदा प्रफुल्ल भएको बताउँदै मेलाले राष्ट्रिय गान ‘सयौं थुँगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली’ को भावनालाई प्रतिनिधित्व गरेको बताए ।

‘विदेशमा तपाईंमात्र आउनु भएको छैन । आफ्नो कला संस्कृति, भाषा, भेषभूषा पनि ल्याउनु भएको छ,’ उनले भने, ‘तपाईंहरूले नेपालीको एकता र पहिचान देखाइरहनुभएको छ । यो नेपालले गौरव गर्नुपर्ने विषय हो ।’

उनले बत्तीको उज्यालोले मात्रै नभएर नेपालको समग्र क्षेत्रमा उज्यालो ल्याउन उज्यालो नेपाल अभियान सुरु गरिएको बताउँदै उक्त अभियानमा साथ र सहयोग दिन आग्रह पनि गरे।

आयोजक तमुधिं यूके अध्यक्ष जुमकाजी गुरुङले नेपाली मेलाको १६औं संस्करणलाई ऐतिहासिक रूपमा सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्याउने सबैप्रति आभार प्रकट गरे ।

लन्डनको नेपाली मेलामा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको नेपालको विविधतापूर्ण संस्कृति एउटै मञ्चमा देख्न पाइने एक मात्र मञ्च बन्न सफल भएकोमा आयोजकलाई गौरव लागेको उनले बताए। बेलायतमा नेपाली कला, संस्कृति तथा परम्परालाई जोगाउने र नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने आफूहरूको प्रयासमा साथ दिन अध्यक्ष गुरुङले सिंगो नेपाली समुदायलाई आह्वान गरे ।

मेला संयोजक तमुधिं यूके उपाध्यक्ष कमल गुरुङले सहयोगी सबैलाई धन्यवाद दिए । उनले नेपाली मेलामार्फत विदेशमा हुर्किएको नेपालीको नयाँ पुस्ता र विदेशी समुदायमाझ समेत नेपाली कला, संस्कृति प्रवर्द्धनको लक्ष्य राखिएको बताए ।

कार्यक्रमको औपचारिक सत्र महासचिव डा विशाल गुरुङले सञ्चालन गरेका थिए । मेलामा झाँकी, नृत्यका विजेता र उल्लेख्य सफलता हासिल गरेका वा योगदान दिएका व्यक्तित्वलाई सम्मान पनि गरियो ।

