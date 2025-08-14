+
वसन्तपुरमा तीजको उल्लास (तस्वीरहरू)

महिलाहरु कोही आपसमा तीजको गीतमा छमछमी नाँचिरहेका छन् भने कोही ताली बजाइरहेका छन्।

विकास श्रेष्ठ विकास श्रेष्ठ
२०८२ भदौ १० गते १९:१२

  • नेपाली नारीहरूले तिज पर्वको अवसरमा वसन्तपुर दरवार स्वायर क्षेत्रमा उत्साहपूर्वक तीज मनाएका छन्।
  • भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन हरितालिका तीज पर्व पर्छ र व्रतालुले शिव–पार्वतीको पूजा आराधना गर्दछन्।
  • व्रतालुहरूले निराहार व्रत बसेर पशुपतिनाथ मन्दिर लगायत शिवालयहरूमा पूजा आराधना गरेका छन्।

१०  भदौ, काठमाडौं । नेपाली नारीहरुको पर्व तिजको अवसरमा वसन्तपुर दरवार स्वायर क्षेत्रमा महिलाहरूले उत्साहपूर्वक तीज मनाएका छन् ।

महिलाहरु कोही आपसमा तीजको गीतमा छमछमी नाँचिरहेका छन् भने कोही ताली बजाइरहेका छन्।

पोते र चुरामा सजिएका नारीहरु रातै सारीमा कम्मर मर्काइ-मर्काइ नाँचेको देखिन्छ।

भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन हरितालिका तीज पर्वपर्छ। उक्त दिन व्रतालुले शिव–पार्वतीको विशेष पूजा आराधना गर्दछन् । यसो गर्दा परिवारमा सुख, शान्ति र कल्याण हुने धार्मिक विश्वास छ ।

सत्य युगमा आजैको दिन निराहार व्रत बसी पार्वतीले महादेव स्वामी पाएकी कथा छ । त्यसैले आजको दिन निराहार व्रत बसेर विधिपूर्वक शिवपार्वतीको पूरा गरे मनोकामना पूरा हुने विश्वास छ । यही विश्वासका साथ व्रतालुहरुको आज बिहानैदेखि पशुपतिनाथ मन्दिर लगायतका शिवालयहरुमा घुइँचो लागेको थियो।

हेर्नुहोस् तस्वीरहरू :

तीज नेपाली नारी वसन्तपुर
विकास श्रेष्ठ

