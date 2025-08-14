आऊ न, सेल्फी खिचौं (तस्वीरहरु)

१० भदौ, काठमाडौं । नेपाली नारीहरुमा तीज पर्वको रौनक छ । उनीहरु व्रत बस्ने, शिवालयहरुमा पुगेर पूजा गर्ने र नाचगान गर्ने काममा व्यस्त छन् ।
काठमाडौंको पशुपतिनाथ मन्दिरमा पनि पूजा गर्ने र परिसरमा नाचगान गर्नेहरुको घुइँचो लागेको छ ।
परिवार र साथीसंगीहरुसँगको भेटघाटको अवसर जुराइदिने पर्वको यो विशेष क्षणलाई स्मरणीय बनाउन कसलाई मन पर्दैन र ! त्यसैले उनीहरु एकल र सामूहिक फोटो खिच्दै/खिचाउँदै रमाइलो गरिरहेका छन् ।
पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा तीजका व्रतालुहरुले सेल्फी खिचे, नाचगान गरे र अनि एकअर्कालाई शुभकामना साटासाट गरेका छन् ।
हेर्नुहोस् सेल्फीमा रमाइरहेकाहरु–
