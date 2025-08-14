+
पशुपतिमा तीजको रौनक :

आऊ न, सेल्फी खिचौं (तस्वीरहरु)

पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा तीजका व्रतालुहरुले सेल्फी खिचे, नाचगान गरे र अनि एकअर्कालाई शुभकामना साटासाट गरेका छन् ।

चन्द्रबहादुर आले चन्द्रबहादुर आले
२०८२ भदौ १० गते १२:०३

१० भदौ, काठमाडौं । नेपाली नारीहरुमा तीज पर्वको रौनक छ । उनीहरु व्रत बस्ने, शिवालयहरुमा पुगेर पूजा गर्ने र नाचगान गर्ने काममा व्यस्त छन् ।

काठमाडौंको पशुपतिनाथ मन्दिरमा पनि पूजा गर्ने र परिसरमा नाचगान गर्नेहरुको घुइँचो लागेको छ ।

परिवार र साथीसंगीहरुसँगको भेटघाटको अवसर जुराइदिने पर्वको यो विशेष क्षणलाई स्मरणीय बनाउन कसलाई मन पर्दैन र ! त्यसैले उनीहरु एकल र सामूहिक फोटो खिच्दै/खिचाउँदै रमाइलो गरिरहेका छन् ।

पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा तीजका व्रतालुहरुले सेल्फी खिचे, नाचगान गरे र अनि एकअर्कालाई शुभकामना साटासाट गरेका छन् ।

हेर्नुहोस् सेल्फीमा रमाइरहेकाहरु–

 

लेखक
चन्द्रबहादुर आले

आले अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

