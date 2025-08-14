काभ्रेको नालाबाट काठमाडौं ल्याइयो इन्द्रजात्राको लिङ्गो (तस्वीरहरू)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- इन्द्रजात्राको लागि काभ्रेको नाला जंगलबाट पूजा गरी काटिएको लिङ्गो काठमाडौं ल्याइएको छ।
- लिङ्गो तान्दै हनुमानढोका पुर्याउँदा मंगलबार काठमाडौंका सडकमा सवारी जाम भएको थियो।
- भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन हनुमानढोका अगाडि धार्मिक विधिपूर्वक लिङ्गो ठड्याएर इन्द्रजात्रा सुरु गरिन्छ।
१० भदौ, काठमाडौं। इन्द्रजात्राको लागि चाहिने लिङ्गो (रूख) काभ्रेको नाला जंगलबाट काठमाडौं ल्याइएको छ ।
तान्त्रिक विधिद्वारा पूजा गरी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको उग्रचण्डी नालास्थित जंगलबाट रूख काटेर लिङ्गो बनाउने काठ काठमाडौं ल्याइएको हो ।
उक्त लिङ्गो तान्दै हनुमान ढोका पुर्याइएको छ । लिङ्गो पुर्याउने क्रममा मंगलबार काठमाडौंका सडकमा सवारी साधनको जाम भएको थियो ।
वर्षा र सहकालका देवता इन्द्रको पूजा गरी काठमाडौं उपत्यका र यस आसपासका जिल्लाहरुमा विशेष हर्षोल्लासका साथ इन्द्रजात्रा मनाइन्छ ।
परम्परागत रूपमा नेवार समुदायहरूले मनाउने इन्द्रजात्रा भाद्र शुक्लपक्ष द्वादशीको दिनदेखि आठ दिनसम्म विभिन्न नाचगान र रथजात्रा गरी मनाइन्छ ।
यस जात्राको प्रमुख कार्य लिङ्गो स्थापना हो। हनुमान ढोका दरवार क्षेत्रमा ध्वजापताकाले सजाइएको लिङ्गो ठड्याउने प्रचलन छ ।
भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन हनुमानढोका अगाडि धार्मिक विधिपूर्वक इन्द्रध्वजासहितको लिङ्गो ठडयाइएपछि जात्रा सुरु हुन्छ ।
हनुमानढोका दरवारक्षेत्रमा कालभैरवको विशाल मूर्ति अगाडि धार्मिक विधि अनुसार लिङ्गो ठड्याउँदा नेपाली सेनाको ब्यान्ड, गुरुजुको पल्टन र पञ्चेबाजा समूहले मंगलधुन बजाउँछन् । इन्द्रजात्रामा इन्द्रध्वजा उत्थान गर्ने परम्परा राजा प्रतापसिंह शाहले चलाएको इतिहासमा उल्लेख छ ।
