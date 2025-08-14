+
निजी विद्यालयबारेको प्रावधान सच्याउन उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीको आग्रह

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १० गते १९:०२

१० भदौ, बुटवल । संघीय संसदमा विचाराधीन ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक २०८०’ मा रहेको केही प्रावधानप्रति बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीले ध्यानाकर्षण गराएकाे छ ।

संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले आज मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी विद्यालयलाई विस्थापित गर्ने गरी ल्याइएका व्यवस्थाले मुलुकको शिक्षा क्षेत्र र भविष्यमा गम्भीर असर पर्नसक्ने औंल्याइएकाे छ ।

जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘विधेयकले निजी विद्यालयको दीर्घकालीन योगदान र रोजगार सिर्जनालाई नदेखी पूर्ण रुपमा राष्ट्रियकरण गर्ने प्रावधान ल्याउनु शिक्षा प्रणालीको दीर्घकालीन हितमा हुने छैन ।’

शिक्षामा निजी क्षेत्रकाे ८ खर्ब लगानी, ३४ प्रतिशत याेगदान र ५ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै सरकारले ल्याएको प्रस्ताव पुनःविचार गर्न आग्रह गरिएकाे छ ।

विधेयकले तोकेको शुल्क निर्धारण, आवासीय विद्यालयको विस्थापन र पूर्ण राष्ट्रियकरणको धारणा शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानीकर्ताको मनोबल तोड्ने संघको निष्कर्ष छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शिक्षा गुणस्तर कायम गर्न र मुलुकलाई योग्य मानव संसाधन उत्पादन गर्न निजी विद्यालयहरूको भूमिका अस्वीकार्य छैन । यस्ता प्रावधान कार्यान्वयन भएमा शिक्षा क्षेत्र नै संकटमा पर्नेछ ।’

संघले यस विषयमा सबै राजनीतिक दल, सांसद, सरोकारवाला, विभिन्न संघसंस्था र निजी विद्यालयका प्रतिनिधिलाई गम्भीर भएर छलफल गर्न आग्रह गरेको छ ।

साथै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसहितका सरोकारवालासँग सहकार्य गर्दै शिक्षा प्रणालीमा समयानुकूल सुधार र सन्तुलित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

निजी विद्यालय विद्यालय शिक्षा विधेयक
प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया
