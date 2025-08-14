+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कालोपट्टी बाँधेर निजी विद्यालय सञ्चालकको प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, अपेन लगायतका निजी विद्यालयका संगठनहरुले संयुक्त रुपमा माइतीघरमण्डलादेखि बिजुलीबजारसम्म प्रदर्शन गरेका हुन् ।

0Comments
Shares
चन्द्रबहादुर आले चन्द्रबहादुर आले
२०८२ भदौ ९ गते १२:५१

९ भदौ, काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानप्रति विरोध जनाउँदै आएका निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले कालोपट्टी बाँधेर काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् ।

प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, अपेन लगायत निजी विद्यालयका संगठनहरुले संयुक्त रुपमा माइतीघरमण्डलादेखि बिजुलीबजारसम्म प्रदर्शन गरेका हुन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था र गैरनाफामूलक भन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । माग सम्बोधन नभए विद्यालय नै बन्द गर्ने चेतावनी उनीहरुले दिँदै आएका छन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन संसदीय समितिबाट पास भएर प्रतिनिधि सभामा पेश भइसकेको छ ।

यस्ता छन् निजी विद्यालय सञ्चालकका माग–

१. ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने ।

२. विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना/खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने ।

३. कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई ‘गैर–नाफामूलक’ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने ।

४. छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

५. छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३(क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क), मा ४५% आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐन अन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान जसअनुसार केवल कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा, सीटीईभीटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनुपर्ने ।

हेर्नुहोस् तस्वीरहरू : 

 

निजी विद्यालय विद्यालय शिक्षा विधेयक
लेखक
चन्द्रबहादुर आले

आले अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

विधेयक सच्याउन निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भेटे सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष

विधेयक सच्याउन निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भेटे सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष
‘क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने’ शब्द विधेयकबाट हटाउन निजी विद्यालय सञ्चालकको दौडधुप

‘क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने’ शब्द विधेयकबाट हटाउन निजी विद्यालय सञ्चालकको दौडधुप
निजी विद्यालय सञ्चालक स्थानीय तह मातहत जान नचाहेकोमा पूर्वराष्ट्रपति असन्तुष्ट

निजी विद्यालय सञ्चालक स्थानीय तह मातहत जान नचाहेकोमा पूर्वराष्ट्रपति असन्तुष्ट
निजी विद्यालयलाई सांसद लिम्बूको प्रश्न- करोडौं चन्दा दिन सक्ने, ५ विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउन खुट्टा कमाउने ?

निजी विद्यालयलाई सांसद लिम्बूको प्रश्न- करोडौं चन्दा दिन सक्ने, ५ विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउन खुट्टा कमाउने ?
निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुलक बनाउँदा शिक्षाको स्तर थप खस्किन्छ : राप्रपा सांसद जैसवाल

निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुलक बनाउँदा शिक्षाको स्तर थप खस्किन्छ : राप्रपा सांसद जैसवाल
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमतिको प्रयास जारी, निजी विद्यालय सञ्चालक आन्दोलनमा

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमतिको प्रयास जारी, निजी विद्यालय सञ्चालक आन्दोलनमा

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

8 Stories
तीज किन मनाइन्छ ?

तीज किन मनाइन्छ ?

20 Stories
बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित