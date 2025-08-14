+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
प्याब्सन पूर्वअध्यक्ष डिके ढुंगानासँग वार्ता : :

‘अभिभावक बन्न तयार छौं, आमा-बाबु बन्न सक्दैनौं’

‘विधेयकका दुईवटा बुँदा संशोधन हुनुपर्छ । एउटा, गैरनाफामुलक । अर्को, पूर्ण छात्रवृत्ति । राज्यले दिन नसकेको सुविधा हामी दिन सक्दैनौं । यो देशमा राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा योगदान गर्ने, कर तिर्नेहरूलाई दलाल, माफियाको उपमा दिइयो । जो घुमेर, ठगेर, चिट गरेर, चन्दा मागेर, घेरा हालेर फ्रन्टमा रहनेहरू सम्मानित भए ।’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १६ गते १८:४०

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरू आन्दोलनमा छन् । विद्यालय बन्दसम्मको चेतावनी दिएका सञ्चालकहरूको माग के हो ? किन सडकमा आउने स्थिति बन्यो ? यिनै विषयमा प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष डिके ढुंगानासँग अनलाइनखबरकर्मी दिनेश गौतमले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईंले स्कुल चलाएको कति वर्ष भयो ?

२७ वर्ष । हाम्रो देशमा विशेषगरी दुई धार छन्, राइट र लेफ्ट । यो २७ वर्षमा निजी विद्यालय सञ्चालक भएका कारण यी दुवै धारबाट तपाईंमाथि कत्तिको प्रहार भयो ? नाफाखोर, माफिया, शैक्षिक दलाल जस्ता अनेकन शब्दहरू प्रयोग भए । तर हामी शिक्षाको उन्नयनका निम्ति अनवरत क्रियाशील छौँ, रहिरहने छौँ ।

शब्दवाणले कतिको मन दुख्दो रहेछ ?

दुख्छ नि । शिक्षामा काम गरेको ३५ वर्ष र स्कुल सञ्चालन गरेको २७ वर्ष भयो । कैयन् घटना छन् । नबुझेका मान्छेहरूले एकदमै गाली गर्छन्, गाउँघरमा पाँडेगाली भनिन्छ नि त्यो प्रकारको गालीले चित्त दुख्छ ।

हामीले देशको कानुनले प्रदत्त गरेका अधिकार प्रयोग गर्दै देशले निर्माण गरेको पाठ्यक्रमलाई प्रवाह गरिराखेका छौँ । तर त्यो कुरा बुझाउनै सकेनौं । उपभोक्ताले उपभोग गर्नुभयो, बाहिरिनुभयो ।

हामीलाई विभिन्न प्रकारका आरोप लगाएर गाली गर्नेहरूका विरुद्ध सशक्त प्रतिकार गरेपछि विस्तारै डाउन भएको छ । अझै आक्रमक रूपमा लाग्दैछौं । हामी यहीँ बसेर सेवा गरौं भन्ने पुस्ताका मान्छे हौँ ।

विदेश जाने अवसर थियो । सरकारी नोकरी गर्ने अवसर थियो । राजनीतिमा लाग्ने अवसर थियो । तर निजी क्षेत्रको माध्यमबाट शिक्षामा सेवा गरौं भनेर यता लागियो ।

हामीसँगैका साथीहरू कोही राजनीतिमा लाग्नुभयो, मन्त्री सांसद बन्नुभयो । कोही विदेश लाग्नुभयो, एनआरएन बन्नुभयो । हामीले राज्यको विकासमा मद्दत गरेकै छौं । अनि किन अपमानित भएर, दबिएर बस्नु ?

प्राइभेट सेक्टरको मान्छेले कम बोल्नुपर्छ भन्ने बुझाइ थियो । पोलिटिकल मान्छेहरूबाट दबिनु पर्छ, बोल्नुहुन्न भन्ने थियो । तर मेरो पुस्ताले त्यो स्वीकारेन ।

हामी पनि पोलिटिक्सको एउटा लेभलको अनुभूति अनुभव गरेर आएको हुनाले त्यो गर्नु हुन्न । कि निजी क्षेत्र गलत हो भन्नुपर्‍यो, गलत होइन भने गलत भाष्य त निर्माण गर्न पाइएन नि ।

तपाईंहरू दलाल, माफिया नै हो त ?

यही त दुर्भाग्य छ । यो देशमा राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा योगदान गर्ने, कर तिर्नेहरूलाई दलाल, माफियाको उपमा दिइयो । जो घुमेर, ठगेर, चिट गरेर, चन्दा मागेर, दुःख दिएर, अप्ठ्यारोमा पारेर, घेरा हालेर फ्रन्टमा रहनेहरू चाहिँ देशका सम्मानित भए ।

‘पूर्ण छात्रवृत्ति कहाँबाट ल्याएर हामीले दिने हो ? मैले अभिभावकसँग शुल्क उठाएर विद्यालय सञ्चालन गर्ने हो ।’

अब के भनौं ? उहाँहरूसँग कुराकानी पनि हुन्छ होला । किन माफिया, दलाल भनेको रहेछ सोध्नुभएको छैन ? मेरो बुझाइमा राजनीति पनि त बजारमा विचार सेल गर्ने माध्यम हो । पोलिटिक्स भनेको विचार हो ।

कुनै पनि दलले एउटा विचार बोकेको छ । त्यो विचार जनजनमा पुग्नको लागि कुनै प्रकारले त्यसलाई मार्केटिङ गर्नुपर्यो । सेल गर्नुपर्यो । आफ्नो विषयलाई उहाँले मार्केटिङ गर्नुभएको हो ।

तपाईं नरम स्वभावको व्यक्तिका रूपमा चिनिनुहुन्छ । तर राज्यले निम्न वर्गलाई पूर्ण छात्रवृत्ति देऊ भन्दा किन कठोर र निर्मम हुनुभएको ?

निर्मम भएको छैन, राज्यले परिभाषित गर्न सकेन । २०७२ सालमा संविधान बन्यो । संविधान जारी भएपछि अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको कुरा गर्‍यौं ।

माध्यमिक तहको शिक्षा सबैको पहुँचमा रहनु राम्रो कुरा हो । तर कसले कसरी डेलिभर गर्ने भन्ने डिफाइन भएन । संविधानको मुल मर्म राज्यले आफ्ना नागरिकहरूलाई शिक्षा निःशुल्क दिने हो ।

तर, सँगसँगै संविधान जारी हुने बेलामा राज्यसँग अर्को एउटा स्टेकहोल्डर छ भनेर बिर्सिएको अवस्था छ । हुन त राज्यका निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत हामीलाई धारा ५१ मा भनेको छ । निजी विद्यालयको कुरा पनि छ ।

तर मुल प्रभावमा त्यसलाई बिर्सिएको अवस्था हो । संविधान जारी हुँदै गर्दा शिक्षामा एउटा महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डरको रूपमा काम गरेको निजी क्षेत्रलाई राज्यले नजरअन्दाज गरेको हो । संविधान निर्माणकर्ताहरूले आँखा चिम्म गरेको कारण अहिले यी विषयहरू आए । संविधान बनाउँदा नै त्रुटि भएको छ । यसको सम्बोधन भनेको संविधान संशोधन हो ।

संविधान निर्माणको क्रममा यो विषय किन उठाउनुभएन ? तपाईंहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो ?

संविधान निर्माणको क्रममा हामी वरिपरि नै थियौं । प्राइभेट सेक्टरका नेता पनि संविधानसभामा हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूको पुस्ताले सोच्ने विषय र भविष्यमा आउन सक्ने संकटको बारेमा मिहिन ढंगले हेर्नुभएन । अहिले पीडा हामीले भोगिराखेका छौँ ।

अहिले फेरि विद्यालय शिक्षा विधेयकमा यत्रो विमति किन ? विधेयकमा के आयो ? के हुनुपर्थ्यो ?

शिक्षा सबैलाई अनिवार्य हो । सबै नागरिकले पढ्न पाउनुपर्‍यो । तर निःशुल्क राज्यले गर्ने हो । प्राइभेटमा आज ३५ प्रतिशत विद्यार्थी छन् । यो राज्यकै तथ्यांकले भनेको हो । ७५ लाख विद्यार्थीमा २५ लाख विद्यार्थीको कुरा हो ।

विधेयकमा त्यो २५ लाख पढाउने सेक्टरको बारेमा सोचिएन । अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षालाई कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ मा बन्यो । त्यसले निजी विद्यालयले निःशुल्क दिनुपर्छ भन्यो ।

निःशुल्कको परिभाषा स्पष्ट भएन । त्यो ऐन बनाउने बेलामा हामीसँग छलफल गरिएन । राज्यले विद्यार्थीहरूलाई कक्षा कोठामा पाठ्यक्रम पढाएको छ । २० रुपैयाँ खाजाको खर्च तोकेको छ । एक सेट पाठ्यपुस्तक दिएको छ ।

त्यो बाहेक केही पनि दिएको छैन । त्यो भन्दा माथि अर्को प्राइभेट सेक्टरले गर्छ भनेर राज्यले अपेक्षा गर्नु हुँदैन । यो पूर्ण छात्रवृत्ति कहाँबाट ल्याएर हामीले दिने हो ? मैले अभिभावकसँग शुल्क उठाएर विद्यालय सञ्चालन गर्ने हो । शिक्षक कर्मचारी हुने भए । लगानी गरेपछि बैंक वित्तीय संस्थाहरू जोडिने भए । लिजमा लिएको हुन्छ । छुट्टै छात्रवृत्ति दिने भनेर पैसा त उठाएको छैन नि ।

सामाजिक उत्तरदायित्व पनि त हुन्छ नि ?

हामीले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गरेका छौँ । १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई सहयोग गरेका छौँ, छात्रवृत्ति दियौं । भर्ना, मासिक र वार्षिक शुल्कमा छात्रवृत्ति दिँदै आयौं ।

संविधान आयो । अनिवार्य नि:शुल्क शिक्षा ऐन आयो । अहिले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्‌मा पेस भएको छ । तिमीले दिएको १० प्रतिशतले भएन, अब १०, १२ र १५ प्रतिशत दिनुपर्छ भनियो । त्यसमा पनि छात्रवृत्तिको ५० प्रतिशतलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्छ, किताब, पोशाक र आवास लगायतका सुविधा दिनुपर्छ भनियो । त्यो गलत छ ।

विपन्न वर्गलाई दिने कुरा ठिक छ । तर राज्यले दिन नसकेको कुरा निजी विद्यालयले दिन सक्दैन । त्यो अपेक्षा पनि गर्नु हुँदैन । राज्यभन्दा माथि प्राइभेट सेक्टर जान सक्दैन ।

कतिपय विद्यार्थीले अभिभावक गुमाउँछन् । उनीहरू पढाइ छोडेर जानुपर्ने हुन्छ । त्यो बेला फ्री अफ कस्ट स्टेसनरी, पुस्तक, लत्ताकपडा, खाजा-खानाको व्यवस्था गरेर पढाएको छु । त्यो मेरो रुचिको कुरा हो । तर मलाई राज्यले बाध्य गर्नुहुँदैन । बाध्यकारी बनाउने कुरा कानुनमै लेख्नु राम्रो होइन । पूर्ण छात्रवृत्ति दिन सक्दैनौं तर मासिक शुल्क, भर्ना शुल्क र वार्षिक शुल्कमा दिन्छौं ।

अहिले विद्यार्थीले एसईईको ग्रेड सिट लिएर आउनुपर्यो भने २५० तिर्नुपर्छ । हामीले तिरेर ल्याउनुपर्छ । ग्रेड सिटसमेत राज्यले सित्तैमा दिँदैन ।

अब अत्यन्त विपन्न वर्गका दुर्गमका बच्चाहरूलाई कम्तीमा ३ प्रतिशत आवास देऊ भनेको छ । मानौं, १०० जनाको छात्रावास छ भने तीनजनालाई पढाइदेऊ भन्दै गर्दा यो विषयमा धेरै डिबेट गरेका छैनौं ।

यसमा सहमत हुनुहुन्छ ?

धेरै बहस गरेका छैनौं । तर सहमतिमा आउन पूर्ण छात्रावासदेखि लिएर आवास छात्रावाससम्मका कुरा र क्रमशः गैरनाफामुलकसम्मकै विषय जोडिन्छ । यो प्याकेजको कुरा हो ।

क्रिकेट, बास्केटबल, फुटबलमा राम्रो गर्ने र राम्रो चित्र बनाउने विद्यार्थीलाई खोजेर ल्याएर पनि पढाएका छौं । किनभने यस स्कुलको साख पनि त बढ्छ । तर, एउटा दूरदराजको विपन्न परिवारको बच्चा काठमाडौं आएर पढ्छु भन्दा बस्ने चाहिँ कहाँ त ? हामी सबैले स्वीकार्न पर्छ वर्गीय समाज छ ।

त्यस कारणले सुविधा पनि वर्गीय छ । एउटा जहाजमा अगाडि बिजनेस क्लास हुन्छ । त्यहीँ जहाजको पछाडि इकोनोमिक क्लास हुन्छ । बिजनेस क्लास र इकोनोमिक क्लासको गन्तव्य एउटै छ । त्यहाँ भित्रको सुविधा त्यही हो ।

बिजनेस क्लासमा अलि बढी केयर होला । अलि फराकिलो सिट होला । भनेपछि त्यहाँ किन महँगो छ ? त्यही जहाज एउटै गन्तव्यमा पुग्ने भन्दा उसले विशेष सुविधा छनोट गर्यो ।

त्यसो भए गरिबका छोराछोरीले राम्रो शिक्षा नपाउने ? राम्रो स्कुल नपढ्ने ?

त्यसको लागि एउटा विशेष स्कुल बनाउँ । प्रदेश-प्रदेशमा एउटा स्पेसल स्कुल बनाउँ । त्यहाँ सबै सीएसआरको पैसा हालौं । जो स्कुलमा आएर पढ्न सक्दैन, उसलाई यसरी पढाउन सकिन्छ । ट्यालेन्ट, गरिब, दु:खी, प्रतिभावानलाई पढाउन सकिन्छ । बुढानीलकण्ठ जस्तो स्कुल सातवटै प्रदेशमा बनाउँ न ।

जाहजको उदाहरण त विरोधाभास भएन र ? दुई खालको शिक्षा हुने भयो नि ?

त्यसो भए सबै विद्यार्थीले ज्ञानोदयमा किन भर्ना नपाएको ? विश्व निकेतनमा किन नपाएको ? कालिका माध्यमिक विद्यालय छ । दुई किलोमिटर तलतिर भएको अर्को विद्यालयले विद्यार्थी किन नपाएको ? यो संसारभरि हुन्छ ।

निजीलाई क्रमशः गैरनाफामुलक बनाउने भन्ने शब्द विधेयकमा आएको छ । यसमा किन विरोध ?

यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण र गम्भीर प्रश्न हो । अहिले निजी क्षेत्रको ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी छ । २ खर्ब रुपैयाँ वार्षिक टर्न ओभर छ हाम्रो सेक्टरको । ४ लाखले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । हाम्रोमा कर्मचारी बढी छन् । राज्यलाई कर तिरेका छौँ ।

‘कतिपय विद्यार्थीले अभिभावक गुमाउँछन् । उनीहरू पढाइ छोडेर जानुपर्ने हुन्छ । त्यो बेला फ्री अफ कस्ट स्टेसनरी, पुस्तक, लत्ताकपडा, खाजा-खानाको व्यवस्था गरेर पढाएको छु । त्यो मेरो रुचिको कुरा हो । तर मलाई राज्यले बाध्य गर्नुहुँदैन ।’

जीडीपीमा सहयोग पुर्‍याएका छौँ । मपछिको पुस्ता जसले विद्यालय सेक्टरमा काम गर्छ, त्यसका लागि बाटो खुला राख्न चाहन्छौं । त्यो भनेको कम्पनी गैरनाफामुलक हुँदैन, नाफामुलक हुन्छ ।

सरकारी विश्वविद्यालय त गैरनाफामुलक होइन । राज्यले अनुदान दिएको छ । विद्यार्थीबाट शुल्क उठाएको छ । उसले बचत गर्छ, बाँड्दैन । हामी बचत गर्छौं, बचत संस्थाको लागि खर्च गर्छौं । अलिकति बचत बाँड्छौं । किनभने दालरोटी त खान पाउनुपर्यो नि ।

तर, शिक्षा व्यापार होइन, सेवा हो नि ?

तपाईं, डाक्टर, वकिलको पनि सेवा नै हो । हामीले अहिले गरेको पनि सेवा हो । एउटा अभिभावकले शुल्क तिरेर बच्चा पढाउनु भनेको सेवा हो । संस्थाले सेवा दिएको छ ।

लगानीको व्यवस्थापन कम्पनीले गरेको छ । शिक्षा विद्यालयले दिएको छ । शिक्षा चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको जति पनि निकायले हेर्छ । हामी सेवा बेच्ने हो ।

विधेयकमा कम्पनीमा रहने भनेर आएकै छ त ?

त्यो क्रमशः गैरनाफामुलक भनेको के हो भने, अनिवार्य नि:शुल्क शिक्षा ऐन जस्तै हो । त्यो पछि गएर तिमीले यति वर्षमा सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्न खोजेको हो ।

अलि बढी डराउनुभएको हो कि ?

डराएको होइन । २०२८ सालको शिक्षा ऐन संशोधन हुँदै गर्दा पनि यसले ठूलो परिवर्तन ल्याएन । म यदि संसद्‌मा हुन्थें भने खुलेर प्राइभेट सेक्टरमा वकालत गर्थें । मैले आज तपाईंको मिडियाबाट भन्दैछु ।

भोलि स्वतन्त्र नागरिक भएँ भने पनि प्राइभेटकै वकालत गर्छु । किनभने संसारभरिका विकसित मुलुकहरूले प्राइभेटसँग सहकार्य गरेर मात्रै समृद्धि हासिल गरेका छन् ।

तर यो विधेयकमा सांसदहरूले २०८४ लाई मध्यनजर गरे । २०८४ मा कसले भोट बढी ल्याउने र कसले भोट बढी पाउने भनेर भोटको विधेयक बन्यो ।

विधेयकबाट दुईवटा बुँदा हटाउनै पर्‍यो भन्ने हो ?

दुईवटा बुँदा संशोधन हुनुपर्छ । क्रमश: गैरनाफामुलक भन्ने त हटाउनु नै पर्छ । पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द पनि हटाउनुपर्छ । राज्यले दिन नसकेको सुविधा हामी दिन सक्दैनौं । विधेयकमा तोकिएबमोजिम हुने भनेर पास गरेमा उत्तम हुन्छ ।

अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, पूर्ण छात्रवृत्तिमा धेरै डिबेट छैन । क्रमशः गैरनाफामुलक भन्ने शब्द हटाउने हो भने ३ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिन्छौं भन्ने सर्त राख्न खोज्नुभएको हो ?

पछाडि परेका प्रतिभावान विद्यार्थीलाई कहीँ न कहीँ समावेश गर्ने कुरामा हुँदैन कसले भन्छ ? तर किताब देऊ, कपी देऊ, यो देऊ, त्यो देऊ भन्ने त हुँदैन नि ।

‘माग सम्बोधन भएन भने विद्यालय बन्दभन्दा पनि विद्यालयको साँचो चाबी लगेर सम्बन्धित निकायलाई बुझाउने हो । तर ताला-चाबी बुझाउने अवस्था आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

हामी अभिभावक बन्न तयार छौं तर आमा-बाबु बन्न सक्दैनौं । हामीलाई अभिभावक बनाउनुस् । राज्यका छोराछोरी, नागरिकका छोराछोरी, गरिब जेहेन्दार विपन्न वर्गका छोराछोरीको अभिभावक बनाउनुस् । तर आमा-बाबु नबनाउनुस् ।

सहमतिको बिन्दु के हुनसक्छ त ?

अहिले आन्दोलनमा छौँ । आन्दोलनको माग नै दुईटा विषय हो । एउटा पूर्ण छात्रवृत्ति हुनुभएन । अर्को गैरनाफामुलक भन्ने शब्द झिक्नुपर्‍यो ।

त्यसपछि आवाससहितको छात्रवृत्तिको ३ प्रतिशतमा चाहिँ सहमति जनाउनुहुन्छ ?

त्यहाँभित्र अरू धेरै छलफल गर्न सक्छौं । छात्रवृत्ति पूर्ण र अपूर्ण हुँदै हुँदैन ।

आवास सुविधा दिने, अरू नदिने भन्ने हो ?

सुरुमा पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द झिक्नुपर्यो । जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई दिने ५० प्रतिशतको विषयमा छलफल गरौं । यसलाई दुई भागमा गरौं । जेहेन्दारको एउटा भाग भयो ।

अर्को गरिब तथा विपन्न । ती विद्यार्थीलाई भर्ना, मासिक, वर्षिक शुल्कले ९० प्रतिशतलाई कभर गर्‍यो । अब खानेकुरा जुत्ता, मोजा ब्याग अभिभावकले गर्ने हो । यो सुविधा राज्यले दिएको छ त ? राज्यले दिएको एक सेट किताब हो नि ।

अभिभावक नै नहुने विद्यार्थीले के गर्ने ?

त्यसको लागि कहीँ न कहीँ हामी एड्रेस गर्छौं नि । त्यसको लागि ५० प्रतिशतमा ३ प्रतिशत भनेकै छ त । तर त्यो ३ प्रतिशतलाई पुनः परिभाषित गरौं ।

यसको मतलब ३ प्रतिशतलाई आवास सुविधा दिने ?

विद्यार्थीहरूलाई छात्रवासको जति कोटा छ, त्यसको ३ प्रतिशत दिने विषयमा हाम्रा साथीहरू धेरै चिन्तित हुनुहुन्न । हुँदै हुँदैन, दिँदै दिँदैनौं भन्नुभएको छैन ।

१८ गतेदेखि विद्यालय बन्द गर्छौं भन्नुभएको छ । बन्दै गर्ने हो ?

अहिले वार्ता-संवाद अगाडि बढिरहेको छ । विधेयक १८ को सट्टा २६ गते टेबुल हुने सुनेको छु । आन्दोलनको रिडिजाइन हुन्छ । तर बन्द हाम्रो विवशता र बाध्यता हो । हामी कहिले पनि बन्द हुनु हुँदैन भनेर आन्दोलन गरेको पक्ष हो ।

माग सम्बोधन भएन भने विद्यालय बन्दभन्दा पनि विद्यालयको साँचो चाबी लगेर सम्बन्धित निकायलाई बुझाउने हो । तर ताला-चाबी बुझाउने अवस्था आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

माथिल्ला निकायहरूमा पनि कुराकानी भइरहेको छ ?

बारम्बार भएको छ । प्रधामनन्त्री केपी ओली, कांग्रेस सभपति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलगायत सबै दलका नेता र सांसदहरूसँग कुराकानी भइरहेको छ । कुनै पनि सर्तमा यो विधेयक संशोधन हुनुपर्छ, सच्चिनुपर्छ । म विश्वस्त छु- सच्चिन्छ ।

डिके ढुंगाना निजी विद्यालय प्याब्सन विद्यालय शिक्षा विधेयक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

6 Stories
ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

10 Stories
८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

7 Stories
स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

11 Stories
पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित