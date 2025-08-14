+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

आइफोन १७ भन्दा ५ दिनअघि नै सामसुङको विशेष समारोह, ल्याउँदैछ यस्तो स्मार्टफोन

समाचार अनुसार ग्यालेक्सी इभेन्टमा सामसुङले Galaxy S25 FE, Galaxy Tab S11 र Galaxy Tab S11 Ultraसार्वजनिक गर्नेछ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १६ गते १८:०६

काठमाडौं। एप्पलले आइफोन १७ सिरिज सेप्टेम्बर ९ मा सार्वजनिक गर्दैछ । तर त्यसको ५ दिनअघि नै प्रतिस्पर्धी कम्पनी सामसुङले ग्यालेक्सी एस २५ एउटा विशेष समारोह गर्दैछ ।

सेप्टेम्बर ४ मै सामसुङले नयाँ स्मार्टफोनका साथै ट्याबलेट पनि लञ्च गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सामसुङले उक्त कार्यत्रमका लागि आधिकारिक निमन्त्रण पनि जारी गरिसकेको छ ।

सामसुङले सेप्टेम्बरको उक्त समारोहलाई Galaxy Event नाम दिएको छ । यो कार्यक्रम भर्चुअल माध्यमबाट हुनेछ र कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रशारण सामसुङको वेबसाइट तथा युट्युब च्यानलमा हेर्न सकिनेछ ।

उक्त दिन कम्पनीले ग्यालेक्सी एस २५ सिरिजको नयाँ मोडेल सार्वजनिक गरिने सामसुङले जनाएको छ । त्यसका साथै कम्पनीले प्रिमियम एआई ट्याबलेट पनि सार्वजनिक गर्नेछ । समाचार अनुसार ग्यालेक्सी इभेन्टमा सामसुङले Galaxy S25 FE, Galaxy Tab S11 र Galaxy Tab S11 Ultra सार्वजनिक गर्नेछ ।

यद्यपि ग्यालेक्सी एस २५ सिरिजको नयाँ मोडेल बाहेक अन्य कतिवटा प्रडक्ट उक्त दिन लञ्च हुनेछन् भन्ने बारेमा कम्पनीले आधिकारिक रुपमा केही पनि बताएको छैन ।

कतिपयले चाहीँ उक्त दिन सामसुङले आफ्नो ट्राइफोल्ड स्मार्टफोन समेत सार्वजनिक गर्नसक्ने अनुमान गरेका छन् । यद्यपि त्यसको सम्भावना कम छ । किनकि ट्राइफोल्ड स्मार्टफोन ल्याउँदा कम्पनीले अवश्य पनि छुट्टै बृहत समारोहको आयोजना गर्नेछ ।

सामसुङले ल्याउने ग्यालेक्सी एस२५ एफईमा ६.७ इन्चको डाइनामिक एमोलेड डिस्प्ले हुनेछ । स्क्रिनको रिफ्रेस रेट १२० हर्ज हुनेछ भने स्क्रिनमा निकै सुरक्षित गोरिल्ला ग्लास भिक्टस प्रयोग गरिएको छ ।

यो फोनमा पछाडिको भागमा ट्रिपल क्यामेरा सेटअप हुनेछ । जसमा मूख्य क्यामरा ५० मेगापिक्सेलको हुनेछ भने अर्को ८ मोगपिक्सेलको टेलिफोटो लेन्स र १२ मेगापिक्ृेलको अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्स हुनेछ ।

त्यस्तै सेल्फी क्यामेरा १२ मेगापिक्सेलको हुनेछ ।

उक्त फोनमा ४९०० मिलिएम्पियर आवरको ब्याट्री र Exynos 2400 प्रोसेसर रहनेछ ।

ग्यालेक्सी एस२५ को उक्त नयाँ मोडेल एन्ड्रोइड १६ मा आधारितOne UI 8 अपरेटिङ सिस्टमा सञ्चालित हुनेछ । यसमा सात वर्षको अपरेटिंग सिस्टम तथा सेक्योरिटी अपडेट उपलब्ध हुनेछ ।

यसको सुरुवाती मूल्य ६४९.९९ डलर हुने बताइएको छ । एजेन्सीको सहयोगमा

आइफोन १७ ग्यालेक्सी एस २५ विशेष समारोह सामसुङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

6 Stories
ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

10 Stories
८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

7 Stories
स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

11 Stories
पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित