+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

दशैंमा सार्वजनिक यातायातलाई यसरी बनाउन सकिन्छ व्यवस्थित

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १५ गते १५:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • दशैंको समयमा काठमाडौंबाट करिब १५ लाख मानिस बाहिरिन्छन् र सार्वजनिक यातायातको क्षमता पर्याप्त छैन।
  • सरकारी, निजी र स्कुल–कलेजका बसलाई प्रयोग गरी यात्रुहरूको संख्या व्यवस्थित गर्न सकिन्छ।
  • डिजिटल माध्यमबाट टिकट बुकिङ गर्दा यात्रुहरूको झन्झट कम हुन्छ तर प्रविधि प्रयोग गर्न नसक्नेहरूका लागि चुनौती रहन्छ।

दशैंको समयमा काठमाडौंबाट बाहिर जाने मानिसको संख्या अत्यधिक हुन्छ । यो चाडमा एक साताको अन्तरालमा करिब १५ लाख मानिस काठमाडौंबाट बाहिरिन्छन् ।

गन्तव्यतर्फ जाने विकल्प हो, सार्वजनिक यातायात । तर, सार्वजनिक यातायातको क्षमता यति ठूलो संख्या सम्हाल्न पर्याप्त छैन । यो संख्या दशैंमा मात्र बढ्ने भएकोले दशैंकै लागि भनेर व्यवसायीहरूले बस थप्न पनि रुचाउँदैनन् । त्यो सम्भावना हुँदैन ।

अहिले सञ्चालनमा आएका सार्वजनिक बसले दैनिक ४०–५० हजार यात्रु लिएर जान सक्छ, तर माग दिनमा लाखौंको हुन्छ । यसले गर्दा यात्रुहरूले लामो समय उभिएर, ओभरलोड गरिएको गाडीमा यात्रा गर्नुपर्छ । यसले यात्रा असुविधाजनक र असुरक्षित बनाउँछ । सडकको अवस्था पनि खराब हुन सक्छ ।भत्किएका सडक, पहिरो, खाल्डाखुल्लीले जोखिम थप्छ ।

समाधान के त ?

समस्या समाधानका लागि अलिकति ‘आउट अफ द बक्स’ सोच आवश्यक छ । दशैंको समयमा मात्रै नयाँ बस किन्ने सम्भावना छैन । तर, नेपाल प्रहरी, आर्मी, सरकारी निकाय र निजी स्कुल–कलेजका बसहरूलाई प्रयोग गरेर यातायात व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

यी बसको सवारी सुरक्षा र चालकको दक्षता जाँच गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ । न्यूनतम शुल्क लिएर यिनीहरूलाई सार्वजनिक यातायातसँग जोड्न सकिन्छ । यसरी यात्रुहरूको संख्यालाई आवश्यकतानुसार व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।

यात्रा असुविधाजनक हुँदा पर्ने प्रभाव

यात्रा असुविधाजनक हुँदा केवल शारीरिक समस्या मात्र होइन, सामाजिक र मानसिक असर पनि पर्छ । उदाहरणका लागि, काठमाडौंमा बस्ने श्रीमान–श्रीमती, माइत–ससुराली जान चाहने परिवारहरू टिकट नपाउँदा दशैं मनाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्छन् ।

यसले परिवारमा असहमति, मानसिक तनाव र सामाजिक चिन्ता निम्त्याउँछ । सार्वजनिक यातायातको अभावले टिकटको पहुँचमा भेदभाव र ब्ल्याकमेलिङको समस्या पनि उत्पन्न हुन्छ । चिनजान नभएको यात्रुले टिकट पाउन गाह्रो हुन्छ भने, परिचितलाई प्राथमिकता दिइन्छ ।

डिजिटल व्यवस्थापनको आवश्यकता

डिजिटल माध्यमबाट टिकट बुकिङ र व्यवस्थापन गर्दा यात्रुहरूको झन्झट कम गर्न सकिन्छ । घरमै बसेर टिकट बुक गर्न सकिन्छ, लाइनमा लामो समय बस्नुपर्ने अवस्था कम हुन्छ । तर डिजिटल पहुँच नभएका वा प्रविधि प्रयोग गर्न असमर्थ यात्रुहरूका लागि अझै चुनौती रहन्छ ।

सम्भावित अन्य समाधानका उपाय

– सरकारी, निजी र स्कुल÷कलेजको बस प्रयोग गरेर सवारी क्षमता वृद्धि गर्न सकिन्छ ।

– दक्ष चालक र सुरक्षित सवारी जाँच सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

– टिकट बुकिङ डिजिटल माध्यमबाट व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।

– कार्यालयहरूले दशैंको समयमा छुट्टै छुट्टी तालिका बनाएर यात्रा चाप कम गर्न सकिने सम्भावना छ ।

– फूलपातीदेखि विदाको अवधिमा यात्रुहरूलाई व्यवस्थित रुपमा बाहिर पठाउने योजना बनाउन सकिन्छ ।

यसरी व्यवस्थित तयारी भएमा दशैंको यात्रा सुरक्षित, रमाइलो र तनावमुक्त बन्न सक्छ । अन्यथा, रमाइलो मान्न जाने क्रममा यात्रुहरूले कोचाकोच, ओभरलोड, सडक दुर्घटना र मानसिक तनाव भोग्न बाध्य हुन्छन्।

दशैं यातायात
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अनधिकृत रूपमा लोगो प्रयोग नगर्न एनओसी तदर्थ समितिलाई ओसीएको चेतावनी

अनधिकृत रूपमा लोगो प्रयोग नगर्न एनओसी तदर्थ समितिलाई ओसीएको चेतावनी
अनलाइनखबरकर्मी घिमिरेसहितका पत्रकार सम्मानित

अनलाइनखबरकर्मी घिमिरेसहितका पत्रकार सम्मानित
नेपालमा तत्काल आवश्यक छ ‘बी.फार्मेसी आयुर्वेद’ कार्यक्रम

नेपालमा तत्काल आवश्यक छ ‘बी.फार्मेसी आयुर्वेद’ कार्यक्रम
भरतपुर महानगरले दियो ७ हजार बढीलाई नि:शुल्क सीप तालिम

भरतपुर महानगरले दियो ७ हजार बढीलाई नि:शुल्क सीप तालिम
भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन नभए रास्वपासहित सडक आन्दोलनमा जान्छौं : राजेन्द्र लिङदेन

भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन नभए रास्वपासहित सडक आन्दोलनमा जान्छौं : राजेन्द्र लिङदेन
६२ दिनपछि बस्दैछ राज्य व्यवस्था समिति बैठक

६२ दिनपछि बस्दैछ राज्य व्यवस्था समिति बैठक

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

6 Stories
ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

10 Stories
८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

7 Stories
स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

11 Stories
पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

8 Stories
तीज किन मनाइन्छ ?

तीज किन मनाइन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित