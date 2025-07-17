+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन नभए रास्वपासहित सडक आन्दोलनमा जान्छौं : राजेन्द्र लिङदेन

आइतबार झापामा सञ्चारकर्मीमाझ कुराकानी गर्दै उनले उक्त माग सम्बोधन नभएसम्म संसद अवरुद्ध बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिने बताए । उनले आवश्यक परे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित सडक आन्दोलनमा जानसक्ने बताए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १५ गते १४:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले भिजिट भिसा प्रकरण छानविनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन नभए सडक आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।
  • उहाँले संसद अवरुद्ध गर्ने कार्य निरन्तरता दिने र आवश्यक परे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित सडक आन्दोलनमा जानसक्ने बताए।
  • लिङदेनले गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएर छानविनमा सहयोग गर्नुपर्ने र नभए आयोग गठन अनिवार्य भएको उल्लेख गरे।

१५ भदौ, काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सरकारले भिजिट भिसा प्रकरण छानविनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन नगरे आफूहरुको सडक आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।

आइतबार झापामा सञ्चारकर्मीमाझ कुराकानी गर्दै उनले उक्त माग सम्बोधन नभएसम्म संसद अवरुद्ध बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिने बताए । उनले आवश्यक परे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित सडक आन्दोलनमा जानसक्ने बताए ।

‘भिजिट भिसा प्रकरणमा नैतिकता छ भने गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएर छानबिनका लागि सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौं’ उनले भने, ‘उहाँले राजीनामा दिएर सहयोग गर्नुहुन्न भने पनि छानबिन आयोग त गठन हुनुपर्‍यो नि, भोलि दोषी ठहरियो भने त उहाँ कारबाहीमा परिहाल्नु हुन्छ ।’

उनले थपे, ‘राजीनामा पनि दिइहाल्नु हुन्छ भन्दा पनि नसुनेर जुन ढंगले संसदलाई सभामुखले अगाडि बढाइराख्नुभएको छ, सरकारले पनि जुन ढंगले उपेक्षा गरिराखेको छ, मलाई लाग्छ– त्यो नेपाली जनताले हेरिराखेको छ ।’

अध्यक्ष लिङदेनले आफूहरूले सदन अवरुद्ध गरेपनि त्यसलाई बेवास्ता गर्ने र अघि बढाउने काम गरेको भन्दै सभामुख देवराज घिमिरेको भूमिकाप्रति पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

‘हामी कम्तीमा पनि यो सेसनमा यसरी नै निरन्तर विरोधमा रहन्छौं र आवश्यक पर्‍यो भने दुई वटा पार्टी (राप्रपा र रास्वपा) सडकमा आउनसक्ने अवस्था पनि हुन्छ,’ उनले भने ।

उनले फरक प्रसंगमा आफूले पार्टीमा नयाँ साथीहरुलाई जिम्मेवारी दिने क्रममा गल्ती भए सच्चिएर अघि बढ्न तयार रहेको पनि बताए ।

भिजिट भिसा प्रकरण राजेन्द्र लिङदेन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रचण्डको ब्रिफिङ : ‘गठबन्धन ढाल्ने, संवैधानिक नियुक्तिमा भागबन्डा गर्ने’

प्रचण्डको ब्रिफिङ : ‘गठबन्धन ढाल्ने, संवैधानिक नियुक्तिमा भागबन्डा गर्ने’
अध्यागमन जाँचमा शंकास्पद कागजात भेटिए सिधै प्रहरीको जिम्मा लगाउने निर्णय

अध्यागमन जाँचमा शंकास्पद कागजात भेटिए सिधै प्रहरीको जिम्मा लगाउने निर्णय
‘सरकार भन्छ भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दैनौं, तर काण्डमा मुछिएकाहरु अझै मन्त्री ?’

‘सरकार भन्छ भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दैनौं, तर काण्डमा मुछिएकाहरु अझै मन्त्री ?’
भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीदेखि तल्लो तहको कर्मचारीसम्म संलग्न छन् : राप्रपा

भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीदेखि तल्लो तहको कर्मचारीसम्म संलग्न छन् : राप्रपा
भिजिट भिसा प्रकरणमा रास्वपाको अडान यथावत

भिजिट भिसा प्रकरणमा रास्वपाको अडान यथावत
अख्तियारले छानबिन थालेपछि भिजिट भिसामा विदेश जाने घटे

अख्तियारले छानबिन थालेपछि भिजिट भिसामा विदेश जाने घटे

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

6 Stories
ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

10 Stories
८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

7 Stories
स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

11 Stories
पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

8 Stories
तीज किन मनाइन्छ ?

तीज किन मनाइन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित