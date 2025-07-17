रियलमीले ल्यायो एकपटक चार्ज गर्दा तीन महिना चल्ने मोबाइल, फोनभित्रै एसी

काठमाडौं । तपाईंको स्मार्टफोनमा एकपटक पूरा चार्ज गरेपछि ब्याट्री कति समयसम्म टिक्छ ? सायद केही घण्टा वा एक दिनभर हुनसक्छ । तर चिनियाँ ब्राण्ड रिएलमीले एउटा यस्तो स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ जसमा एकपटक ब्याट्री फुलचार्ज गरेपछि ३ महिनासम्म टिक्नेछ ।
रिएलमी कम्पनीले हालै दुईवटा नयाँ स्मार्टफोनको मोडेल पेश गरेको छ, जो अविश्वसनीय क्षमता तथा उत्कृष्ट फिचरले युक्त छन् ।
चीनमा हालै भएको ८२८ फ्यान फेस्टिबलका क्रममा कम्पनीले ती दुई फोनका अवधारणा पेस गरेको हो । त्यसमध्ये एउटा फोनमा १५ हजार मिलिएम्पियर आवर क्षमताको ब्याट्री छ । यो कुनै पनि फोनमा भएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो वा शक्तिशाली ब्याट्री हो ।
कम्पनीले सन् २०२५ को सुरुवातमा पनि एउटा यस्तै फोनको मोडेल पेस गरेको थियो, जसमा १० हजार मिलिएम्पियर आवर क्षमताको ब्याट्री थियो ।
पछिल्लोपटक सार्वजनिक गरिएको १५ हजार एमएएच क्षमताको ब्याट्री भएको फोनमा एकपटक चार्ज गरेपछि लगातार ५० घण्टासम्म भिडियो चलाउन सकिन्छ ।
योसँगै रिएलमीले चिल फ्यान फोनको मोडेल पनि पेस गरेको छ । उक्त फोनमा एउटा विशेष खालको पंखा रहेको छ ।
के छन् विशेषता ?
Realme 828 Fan Festival Livestream मा कम्पनीले १५ हजार मिलिएम्पियर आवर क्षमताको ब्याट्री भएको स्मार्टफोन प्रदर्शन गरेको थियो । कम्पनीले सो फोनलाई बोकेर हिँड्न सकिने पावर स्टेसनको उपमा दिएको छ ।
यो फोनमा चार्ज गरिसकेपछि त्यसको ऊर्जालाई केवल फोन चलाउनका लागि मात्रै होइन अरु स्मार्टफोन तथा ग्याजेटहरु चार्ज गर्नमा समेत प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
कम्पनीका उपाध्यक्ष चेज जूका अनुसार यो फोनलाई एकपटक पूरा चार्ज गरेपछि लगातार २५ वटासम्म फिल्म हेर्न सकिन्छ । साथै १८ घण्टासम्म भिडियो रेकर्ड गर्न तथा ३० घण्टासम्म गेम खेल्न सकिन्छ ।
फोनलाई सामान्य रुपमा कल गर्नमा प्रयोग गर्नेहो भने एकपटक गरेको चार्ज पूरै ५ दिनसम्म टिक्नेछ । फ्लाइट मोडमा राख्ने हो भने त यसको चार्ज तीन महिनासम्म टिक्ने दाबी गरिएको छ ।
यो फोनका स्पेसिफिकेसनहरुका बारेमा कम्पनीले विस्तृतमा जानकारी गराएको छैन । तथापि यो फोनमा एन्ड्रोइड १५ अपरेटिङ्ग सिस्टम रहने बताइएको छ ।
साथै यसमा MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर हुनेछ भने १२ जीबी र्याम र २५६ जिबी स्टोरेज रहनेछ ।
यो फोनको ब्याट्री विश्वकै पहिलो शतप्रतिशत सिलिकन एनोड ब्याट्री हो । यतिधेरै क्षमतावान ब्याट्री निकै ठूलो होला भन्ने लाग्नसक्छ । तर यसको मोटाइ जम्मा ६.४८ मिलिमिटर छ । त्यस्तै फोनको मोबाइल चाहिँ ८.८९ मिलिमिटर छ, जुन उस्तै पावरब्यांक भन्दा ४२ प्रतिशत पातलो हो ।
यो फोनमा ६.७ इन्चको ओएलइडी डिस्प्ले रहनेछ भने ८० वाट सुपर VOOC फास्ट चार्जिङ्ग रहेको छ । यसमा पछाडिको भागमा दुईवटा क्यामेरा अर्थात् डुअल क्यामेरा सेटअप हुनेछ ।
Realme 15,000mAh Concept Phone Specs
|Component
|Specification
|Details
|Display
|6.7-inch OLED
|Premium viewing experience
|Processor
|MediaTek Dimensity 7300
|Mid-range performance chip
|RAM
|12GB
|Smooth multitasking
|Storage
|256GB
|Ample storage space
|OS
|Realme UI 6.0 (Android 15)
|Latest software experience
|Charging
|80W SuperVOOC
|Fast charging support
|Camera
|Dual rear setup
|Standard photography features
|Design
|Silver color variant
|Premium finish
विश्वकै पहिलो एसी स्मार्टफोन
कम्पनीले सार्वजनिक गरेको Chill Fan फोन पनि गज्जबको छ । यो फोनमा आन्तरिक रुपमै सानो आकारको पंखा र थर्मोइलेक्ट्रिक कुलिङ प्रणाली जडान गरिएको छ । वास्तवमा यो विश्वकै पहिलो स्मार्टफोन एसी सिस्टम हो भन्दा फरक पर्दैन ।
यो फोनमा तात्ने कुनै समस्या हुनेछैन भने यसको कुलिङ प्रविधिले फोनको तापमानलाई ६ डिग्री सेल्सियससम्म कम गर्नेछ ।
यो फोनमा १० हजार मिली एम्पियर आवर क्षमताको ब्याट्री तथा ट्रिपल कुलिङ सिस्टम रहेको छ ।
Realme Chill Fan Phone Specs
|Component
|Specification
|Details
|Battery
|10,000mAh
|High-capacity power
|Cooling
|Triple system
|Fan + TEC + VC chamber
|Temperature Reduction
|Up to 6°C
|Performance optimization
|Design
|GT7-inspired
|Gaming-focused aesthetics
|Back Panel
|IceSense Ultra
|Color-changing technology
|Gaming Support
|20+ titles
|Optimized performance
