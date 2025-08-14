+
जनकपुरमा दुई समुदायबीच झडप : दुईजना घाइते,  ११ सेल अश्रुग्यास प्रहार

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १४ गते २१:०७

१४ भदौ, जनकपुरधाम । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका २० देवरारुपैठामा दुई समुदाय बीच झडप हुँदा दुईजना घाइते भएका छन् । प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन ११ सेल अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ ।

झडपमा एकजना प्रहरी र एकजना सर्वसाधारण सामान्य घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी बरुण बहादुर सिंहले बताए ।

उनका अनुसार स्थिति नियन्त्रणमा लिन नेपाल प्रहरीले ९ र सशस्त्र प्रहरीले दुई सेल अश्रुग्यास प्रहार गरेका छन् ।

हिन्दू समुदायले गणेश पूजाको मूर्ति विसर्जन गर्न लैजाने बेला झन्डा चोकमा झडप भएको थियो । प्रहरीका अनुसार झन्डाचोकमा गाडिएको टावरलाइट पोलमा बाँधिएको दुईवटा हरियो झण्डा हटाउने विषयमा विवाद भएको थियो ।

त्यसले झडपको रुप लिएको थियो । मूर्ति विसर्जन गरिए पनि झण्डाचोकमा अहिले पनि अवस्था तनावग्रस्त छ । बाक्लो मात्रामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ।

जनकपुर
