- जनकपुरबाट सर्लाही जाँदै गरेको ग १ ख ९४९४ नम्बरको बस सर्लाहीको ईश्वपुर नगरपालिका–४ लच्का नजिकै दुर्घटना भएको छ।
- दुर्घटनामा १९ जना घाइते भएका छन् र उनीहरूको स्थानीय अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको छ।
- जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ।
२३ साउन, जनकपुर । जनकपुरबाट सर्लाही जाँदै गरेको बस दुर्घटना हुँदा १९ जना घाइते भएका छन् ।
शुक्रबार साँझ पौने ६ बजेतिर पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सर्लाहीको ईश्वपुर नगरपालिका–४ लच्का नजिकै बस दुर्घटना भएको हो
जनकपुरबाट मलंगवातर्फ जाँदै गरेको ग १ ख ९४९४ नम्बरको यात्रु बस आफैं अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ ।
प्रहरकिा अनुसार घाइतेहरूको स्थानीय अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ ।
