मोदीले सीसँग भने- ‘रणनीतिक स्वायत्तताको अभ्यास गरौं, तेस्रो देशको चश्माबाट नहेरौं’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १५ गते १६:४५

१५ भदौ, काठमाडौ । कर नीतिका कारण अमेरिकासँग चिढिएका एसियाका दुई शक्तिशाली राष्ट्र चीन र भारतले विश्वव्यापी व्यापारमा स्थिरता ल्याउनका लागि रणनीतिक रुपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच शनिबार शांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को शिखर सम्मेलनको अवसरमा तियानजिनमा सम्पन्न द्विपक्षीय भेटवार्तामा दुवै नेताले विश्वव्यापी व्यापारमा स्थायित्व ल्याउनेतर्फ दुई मुलुकको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।

भेटमा प्रधानमन्त्री मोदीले भारत र चीन दुवैले ‘रणनीतिक स्वायत्तता’को अभ्यास गर्ने उल्लेख गर्दै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई तेस्रो देशको चश्माबाट हेर्नु नहुने स्पष्ट गरे ।

द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मुद्दा तथा चुनौतीहरू जस्तै आतंकवाद र बहुपक्षीय मञ्चहरूमा निष्पक्ष व्यापारमा साझा समझदारी विस्तार गर्नु आवश्यक रहेको ठहर गरेको भारतको विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा छ । आपसी व्यापार सम्बन्ध विस्तारका लागि रणनीतिक दृष्टिकोणबाट अघि बढ्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो ।

सन् २०२४ को अक्टोबरमा कजानमा भएको भेटपछि यो दोस्रो उच्चस्तरीय संवाद हो । यो भेटमा दुवै नेताले विगत एक वर्षमा सीमावर्ती क्षेत्रमा शान्ति कायम हुनु र द्विपक्षीय सम्बन्धमा सकारात्मक गति आएको उल्लेख गरेको भारतको विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीले सीमामा शान्ति र स्थायित्वलाई दीर्घकालीन साझेदारीको आधार रहेको उल्लेख गर्दै दुवै देशबीचको असहमति विवादमा नफर्कियोस् भन्नेमा आफ्नो दृढता व्यक्त गरेका छन् ।

व्यापार सन्तुलनलाई द्विपक्षीय सम्बन्धको मुख्य मुद्दा बनाउँदै, लगानी विस्तार र व्यापार घाटा न्यूनीकरणका उपायहरू खोज्ने प्रतिबद्धता पनि भेटमा गरेका छन् ।

पर्यटक भिसा पुनः सञ्चालन र कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु भएपछि मानिसहरूबीचको सम्पर्क थप सशक्त बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ । दुवै नेताले प्रत्यक्ष उडान र भिसा प्रक्रिया सहज बनाउने प्रयासलाई तीव्रता दिने पनि बताए ।

नरेन्द्र मोदी भारत-चीन सी चिनफिङ
Hot Properties

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित