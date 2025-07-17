+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

तियानजिनमा राष्ट्रपति सीसँग हुने भेटको प्रतिक्षामा छु : मोदी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ३ गते २१:२०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत–चीन सम्बन्ध बलियो भए विश्वशान्ति र विकासले बढावा पाउने बताएका छन्।
  • मोदीले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग भेटेर चीन भ्रमणको निमन्त्रण स्वीकारेको उल्लेख गरेका छन्।
  • मोदीले तियानजीनमा हुने एससीओ सम्मेलनमा राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटको प्रतिक्षा गरिरहेको बताए।

३ भदौ, काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत–चीनबीचको सम्बन्ध बलियो भए विश्वशान्ति र विकासले बढावा पाउने बताएका छन् ।

भारतको दुईदिने भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी सँगको भेटपछि मोदीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा आफूले चीन भ्रमणको निमन्त्रणा स्वीकारेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।

रुसी तेल खरिद गरेर युद्ध अपराधलाई सघाएको आरोप लगाउँदै अमेरिकाले भारतमाथि भन्सार शुल्क बढाएर दबाव दिइरहेका बेला मोदीले चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग भेट्नुलाई अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ ।

चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँगको भेटप्रति मोदीले खुशी व्यक्त गर्दै चाडैं राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटको प्रतिक्षा गरिरहेको बताए ।

विदेशमन्त्री वाङ यीले तियानजिनमा हुने शांघाई सहयोग संगठन (एससीओ)को निमन्त्रणा दिएका थिए ।

एससीओ सम्मेलन यही अगस्टको ३१ देखि १ सेप्टेम्बरसम्म उत्तरी चीनको तियाजिनमा हुँदछ । एससीओमा भारत, चीन, रसिया, पाकिस्तान, काजकस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इरान, बेलारुस सदस्य छन् ।

सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच क्षेत्रीय स्थिरता, आतंकवाद, सीमा सुरक्षा, आर्थिक तथा व्यापारिक सहयोग, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण जस्ता विषयमा छलफल हुने गर्छ ।

सोही सम्मेलनको निमन्त्रणा स्वीकार गर्दै मोदीले राष्ट्रपति सी सँग तियाजिनमा हुने सम्मेलनका क्रममा हुने भेटको प्रतिक्षा गरिरहेको उल्लेख गरेका छन् ।

कजानमा ब्रिक्स सम्मेलनका दाैरान चिनियाँ राष्ट्रपति सी सँग भेटेपछि भारत–चीन सम्बन्ध आपसी हित र संवेदनशील मुद्दालाई सम्मान गर्दै अघि बढेको बताए ।

साथै उनले भारत र चीनबीच मजबुत र विश्वासिलो सम्बन्धले क्षेत्रीय मात्र नभइ पूरै विश्वमा शान्ति र विकासले बढावा पाउने बताए ।

 

चीन भारत नरेन्द्र मोदी वाङ यी सी जिनपिङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

के भए पुटिनले युक्रेनमाथिको आक्रमण रोक्छन् ?

के भए पुटिनले युक्रेनमाथिको आक्रमण रोक्छन् ?
‘प्रदेशका कार्यालय र दरबन्दी अझै काटिन सक्छ, सेवा काटिन्न’

‘प्रदेशका कार्यालय र दरबन्दी अझै काटिन सक्छ, सेवा काटिन्न’
उपसभामुखको आचरण : सत्ता गठबन्धनलाई सौदाबाजीको अस्त्र

उपसभामुखको आचरण : सत्ता गठबन्धनलाई सौदाबाजीको अस्त्र
बालुवाटार बैठकमा उपसभामुखबारे प्रधानमन्त्री- ‘रास्वपाका माग पूरा गर्दिउँ, प्रक्रिया अघि बढाउँ’

बालुवाटार बैठकमा उपसभामुखबारे प्रधानमन्त्री- ‘रास्वपाका माग पूरा गर्दिउँ, प्रक्रिया अघि बढाउँ’
खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेर मृत्युवरण गर्दैछन् मधेशका बालबालिका

खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेर मृत्युवरण गर्दैछन् मधेशका बालबालिका
नाउपा दर्ता नभएपछि मोर्चामा अन्योल, अब को बन्छ साझा उम्मेदवार ?

नाउपा दर्ता नभएपछि मोर्चामा अन्योल, अब को बन्छ साझा उम्मेदवार ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित