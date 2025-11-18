+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एमाले परित्यागको घोषणा गरेका पञ्चेश्वर गाउँपालिका अध्यक्षले भने– पार्टीमै क्रियाशील हुन्छु

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १८ गते ८:२०

१८ मंसिर, धनगढी । ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपा एमाले परित्यागको घोषणा गरेका बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दले पुन: पार्टीकै क्रियाशील रहने बताएका छन् ।

१३ मंसिरमा भएको प्रतिनिधि चयनमा एकलौटी र गुटबन्दी गरिएको भन्दै चन्दले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् पार्टी परित्याग गरेको जानकारी दिएका थिए । तर, बुधबार फेरि सामाजिक सञ्जालमार्फत नै उनले एमालेमै क्रियाशील रहने निर्णय गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

लामो छलफल र गहन समीक्षा पश्चात् प्रदेशका नेताहरुको आग्रहमा आफूले यो निर्णय लिएको उनले बताएका छन् ।

‘नेकपा (एमाले) ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट प्रक्रियामा मेरो बिमती भई एमाले पार्टी परित्याग गरिएको विषय हतार हतारमा सामाजिक  सञ्जालमा पोष्ट  गरिएको  सन्दर्भमा  पार्टीका जिम्मेवार नेतृत्वहरु क्रमश:  नेकपा एमालेका  पोलिटब्यूरो सदस्य तथा निवर्तमान मुख्य मन्त्री माननीय राजेन्द्र रावल, केन्द्रीय सदस्य तथा निवर्तमान उद्योग मन्त्री माननीय दामोदर भण्डारी,  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भैतिक पूर्वाधार मन्त्री माननीय सुरेन्द्र पाल, योजना आयोगका माननीय सदस्य  डा. हिरा चन्द लगायत जिम्मेवार नेता कमरेड  साथीहरूसँगको लामो छलफल, गहन समीक्षा पश्चात् उहाँहरुको आग्रहमा साकारात्मक निष्कर्षका साथ नेकपा एमाले पार्टीमा क्रियाशील रहने निर्णय लिएको छु,’ चन्दले लेखेका छन् ।

गोरखबहादुर चन्द पञ्चेश्वर गाउँपालिका
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

6 Stories
प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

13 Stories
उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

7 Stories
१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

10 Stories
दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित