भारत-चीन सीमा विवाद समाधानका लागि विशेषज्ञ समिति बन्ने, अरू के भए सहमति ?

४ भदौ, काठमाडौं । भारत र चीनले सीमा विवाद समाधानका लागि विशेषज्ञ समिति बनाउने निर्णय गरेका छन् । यो समितिले तत्काल सीमा विवाद समाधानका उपाय खोज्नेछ ।
चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीले मंगलबार दिल्लीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग गरेको भेटवार्तामा विशेषज्ञ समिति बनाउने निर्णय भएको हो ।
चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्री वाङ यी अगस्ट १८ मा दुई दिने भ्रमणका लागि भारत आएका हुन् । यसअघि उनले सोमबार भारतीय परराष्ट्र मन्त्री एस. जयशंकरसँग द्विपक्षीय वार्ता गरेका थिए।
वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा चीन भारतलाई मल र दुर्लभ खनिज पदार्थ (रेयर अर्थ म्याटेरियल) उपलब्ध गराउन पनि तयार भएको छ। चीनले गत जुलाईमा यसमा रोक लगाएको थियो।
वैश्विक परिस्थिति तीव्र बदलिइरहेको छ : चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्री
एएनआईको रिपोर्ट अनुसार वाङ यीले जयशंकरलाई भारतलाई मल, रेयर अर्थ म्याटेरियल र टनेल बोरिङ मेसिन आपूर्ति गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
वाङ यीले भने, ‘वैश्विक परिस्थिति तीव्र बदलिँदैछ। स्वतन्त्र व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाले चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् । २.८ अर्ब भन्दा बढी जनसंख्या रहेका सबैभन्दा ठूला विकासशील देशहरू भारत र चीनले जिम्मेवारी देखाउँदै एक-अर्कासँग सहकार्य गर्नुपर्छ।’
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले वाङ यीसँगको भेटको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्दै भनेका छन्, ‘चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रीसँग भेट्दा खुशी लाग्यो। गत वर्ष कजानमा राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटपछिदेखि भारत-चीन सम्बन्धमा निरन्तर प्रगति भएको छ ।’
मोदीले थपेका छन्, ‘म शाङ्घाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलनको क्रममा तियानजिनमा हुने हाम्रो आगामी भेटको प्रतीक्षामा छु।’
किन महत्वपूर्ण हुनेछ मोदीको चीन भ्रमण
