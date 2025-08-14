+
मोदी-जिनपिङबीच ५० मिनेट भेटवार्ता, के भयो कुराकानी ?

२०८२ भदौ १५ गते १३:०६

  • चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच याङजिङमा ५० मिनेटसम्म द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ।
  • जिनपिङले चीन र भारतबीच सहकार्यमा जोड दिंदै \'ड्रयागन र हात्ती सँगसँगै आउनु अत्यन्तै जरुरी\' भएको बताए।
  • मोदीले भारत–चीन सहकार्यबाट २.८ अर्ब मानिस लाभान्वित हुने र सीमा व्यवस्थापन सम्झौता भएको उल्लेख गरे।

१५ भदौ, काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच आइतबार चीनको याङजिङमा द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ ।

५० मिनेटसम्म चलेको भेटमा चिनियाँ राष्ट्रपति जिनपिङले चीन र भारतबीच सहकार्यमा जोड दिंदै ड्रयागन र हात्ती सँगै आउनु अत्यन्तै जरुरी भएको बताएका भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।

जिनपिङले भने, ‘संसार बलिइरहेको छ । चीन र भारत दुई प्राचीन सभ्यता हुन्। हामी विश्वका सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएका दुई देश हौं। हामी ग्लोबल साउथका पनि महत्वपूर्ण सदस्य हौं।’

उनले थपे, ‘हामी दुवै देशले आफ्ना जनताको हितका लागि आवश्यक सुधार ल्याउने र मानव समाजको प्रगतिलाई बढावा दिने ऐतिहासिक जिम्मेवारी निभाउनुपर्नेछ ।’

भेटमा राष्ट्रपति जिनपिङले प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेट्दा खुसी लागेको बताए।

द्विपक्षीय संवादको क्रममा मोदीले भारत र चीनको सम्बन्ध सकारात्मक दिशामा अगाडि बढिरहेको बताए । उनले भारत–चीनबीचको सहकार्यबाट २.८ अर्ब मानिस लाभान्वित हुने र यसले सम्पूर्ण मानवताको हितको बाटो खोल्ने बताए।

मोदीले आपसी विश्वास र सम्मानको आधारमा सम्बन्ध अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।

मोदीले शाङ्घाई सहयोग संगठन (एससीओ) मा चीनको सफल अध्यक्षताको लागि बधाई दिँदै चीन भ्रमणका लागि निमन्त्रणा तथा भेटवार्ताका लागि धन्यवाद पनि दिए।

मोदीले चीनसँग सुध्रँदै गएको सम्बन्धबारे उल्लेख गर्दै भने, ‘गत वर्ष कजाकिस्तानमा हाम्रो निकै उपयोगी छलफल भयो जसले हाम्रो सम्बन्धलाई सकारात्मक दिशामा अघि बढायो। सीमामा सैनिकहरूको फिर्तीपछि शान्ति र स्थिरताको वातावरण बनेको छ।’

उनले थपे, ‘सीमा व्यवस्थापनबारे हाम्रो विशेष प्रतिनिधिहरूबीच एक सम्झौता भएको छ। कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु भएको छ। दुवै देशबीचको सिधा उडान पनि फेरि सञ्चालनमा आएका छन् ।’

भारत र चीनबीच जुन २०२० मा गलवानमा भएको झडपपछि सम्बन्ध बिग्रिएको थियो ।

आज मोदी लगायतका दर्जनौं देशका नेताहरू चीनको तियानजिन शहरमा हुने शाङ्घाई सहयोग संगठन (एससीओ) को बैठकमा सहभागी हुनेछन्। यसपटक चीनमा इतिहासकै ठूलो एससीओ शिखर सम्मेलन हुँदैछ। यसमा २० भन्दा बढी देश सहभागी छन्। मोदी र पुटिनसँगै मध्य एशिया, मध्यपूर्व, दक्षिण एशिया र दक्षिणपूर्व एशियाका नेताहरू पनि उपस्थित हुनेछन्।

नरेन्द्र मोदी सी जिनपिङ
