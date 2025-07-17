+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अनुकूल मितिमा भारत भ्रमणमा आउन ओलीलाई मोदीको निम्तोपत्र

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २ गते १७:३७

२ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत भ्रमणको निम्तो दिएका छन् ।

मोदीको निम्तोपत्र लिएर आइतबार भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री नेपाल आएका थिए । उनले आइतबार नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए ।

उक्त भेटमा मिश्रीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएका थिए । सोमबार मिश्री नेपाल भ्रमण सकेर दिल्ली फर्किएपछि नेपालस्थित भारतीय दूतावासले निकालेको विज्ञप्तीमा मोदीले ओलीलाई दुवै पक्षको अनुकूल हुनेगरी भारत भ्रमण गर्न निम्तो दिएका छन् ।

‘विदेश सचिवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दुवै पक्षलाई अनुकूल हुने मितिमा भारतको भ्रमण गर्न भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीले दिनुभएको औपचारिक निमन्त्रणा हस्तान्तरण गर्नुभयो,’  नेपालस्थित भारतीय दूताबासले सार्वजिनक गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यही भदौ ३१ दुई दिने भारतको बोधगया भ्रमणमा जाने तयारी गरिरहेका छन् । यद्यपी यसको औपचारिक जानकारी भने नेपाल र भारत दुवै पक्षले सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् ।

विदेश सचिवले नेपालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए ।

विदेश सचिवले उनीहरूलाई भारतको नेतृत्वको शुभकामना व्यक्त गर्नुका साथै दुई देशबीचका पारस्परिक लाभका द्विपक्षीय सहकार्यका विभिन्न पक्षहरुमा भएको प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए ।

विदेश सचिव मिश्रीले नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति महारथी अशोक राज सिग्देललाई पनि भेटी नेपाली सेनालाई रक्षा सामाग्री र उपकरणहरू हस्तान्तरण गरेका थिए ।

विभिन्न भेटघाटका क्रममा दुवै पक्षले भौतिक कनेक्टिभिटी, डिजिटल कनेक्टिभिटी, रक्षा र सुरक्षा तथा ऊर्जा सहकार्य सहित द्विपक्षीय सहकार्यका विविध क्षेत्रहरुमा हालैका वर्षहरूमा भएका ठोस प्रगतिमा सन्तुष्टि व्यक्त गरेको भारतीय दूतावासले निकालेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

विदेश सचिव मिश्रीले नेपालका अन्य वरिष्ठ राजनीतिक नेताहरुसँग पनि भेट गरेका थिए ।

विदेश सचिवको भ्रमणले दुई देशहरूबीचको नियमित उच्चस्तरीय आदानप्रदानको परम्परालाई निरन्तरता दिनुका साथै यसले हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप अगाडि बढाउन मद्दत गरेको दूतावासले जनाएको छ ।

केपी शर्मा ओली नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सुशासन र समृद्धिका लागि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ल्याइएको हो : प्रधानमन्त्री

सुशासन र समृद्धिका लागि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ल्याइएको हो : प्रधानमन्त्री
विपिनको शीघ्र रिहाइका लागि सरकारले पहल गरिरहेको छ : प्रधानमन्त्री ‌ओली

विपिनको शीघ्र रिहाइका लागि सरकारले पहल गरिरहेको छ : प्रधानमन्त्री ‌ओली
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रतिगमनकारी कानुन आउन सक्दैन : प्रधानमन्त्री

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रतिगमनकारी कानुन आउन सक्दैन : प्रधानमन्त्री
औचित्य नदेखिएका सरकारी संस्था खारेजी वा गाभ्‍ने योजना १५ दिनभित्र ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

औचित्य नदेखिएका सरकारी संस्था खारेजी वा गाभ्‍ने योजना १५ दिनभित्र ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
राष्ट्रपतिले भारतीय विदेश सचिवसँग भने- ‘भारतको प्रगतिको लाभ अझै लिन चाहन्छौं’

राष्ट्रपतिले भारतीय विदेश सचिवसँग भने- ‘भारतको प्रगतिको लाभ अझै लिन चाहन्छौं’
नौबिसे-नागढुङ्गा सुरुङमार्ग अन्तिम चरणमा : प्रधानमन्त्री ओली

नौबिसे-नागढुङ्गा सुरुङमार्ग अन्तिम चरणमा : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई कम्प्युटरभन्दा तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई कम्प्युटरभन्दा तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित