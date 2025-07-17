+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रतिगमनकारी कानुन आउन सक्दैन : प्रधानमन्त्री

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १ गते १७:३१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कुनै पनि प्रतिगमनकारी कानुन आउन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्।
  • उनले मुलुकी संहिता संशोधनमा बहुविवाहलाई मान्यता दिने कानुन नआउने र जनतालाई छिटो न्याय दिने प्रयासमा सरकारको साथ रहने बताए ।

१ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कुनै पनि प्रतिगमनकारी कानुन आउन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

मुलुकी संहिता दिवस, २०८२ का अवसरमा आइतबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले संविधान र कानुन कार्यान्वयनका लागि सबै निकायको सन्तुलित र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिमको भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘हामीले कार्यान्वयन र अनुभवका आधारमा विभिन्न कानुन संशोधन र नयाँ कानुन ल्याउने काम गरिरहेको छ । धेरै विधेयकहरू संसद्को यसै अधिवेशनमा ल्याएका छौँ । यो शिलशिला अगाडि बढिरहन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामी केवल राजनीतिक लोकतन्त्रमा मात्रै सीमित नभई परिपूर्ण लोकन्त्रका पक्षमा छौँ । यसमा कहीँ पनि असमानता, भेदभाव र थिचोमिचोका कुराहरूलाई मानिँदैन ।’

उनले अगाडि भने, ‘मुलुकी संहितामा देखिएका कमीकमजोरीलाई संशोधन गर्नुपर्छ तर यहाँ बहुविवाहलाई मान्यता दिन कानुन आउन लाग्यो भनेर हल्लाको पछि कुद्नेहरू पनि छन् । यस्तो मान्यता आजको समाजले दिन्छ भनेर सोच्न सकिन्न । त्यसकारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कुनै पनि प्रतिगमनकारी कानुन आउँदैन । जनतालाई कसरी छिटो र सही न्याय दिने भन्नेमा हामी सबैको प्रयास हुनुपर्छ । सरकारका तर्फबाट यसमा पूराका पूरा साथ रहन्छ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायालयको स्वतन्त्र भूमिकालाई सम्मानसहित मान्ने कुरामा कार्यकारिणीका तर्फबाट पूरै साथ रहने स्पष्ट गर्दै तर सम्मान भनेको पञ्चायतकाली जस्तो जयजयकार मात्रै नहुने बताए ।

उनले समाजलाई सच्चरित्रमा विकसित गर्दै आग्रहहीन ढंगले कानुनको कार्यान्वयन र व्याख्या गर्न लाग्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

केपी शर्मा ओली मुलुकी संहिता दिवस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

१५ दिनभित्र औचित्य नदेखिएका सरकारी संस्था खारेजी वा गाभ्‍ने योजना ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

१५ दिनभित्र औचित्य नदेखिएका सरकारी संस्था खारेजी वा गाभ्‍ने योजना ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
राष्ट्रपतिले भारतीय विदेश सचिवसँग भने- ‘भारतको प्रगतिको लाभ अझै लिन चाहन्छौं’

राष्ट्रपतिले भारतीय विदेश सचिवसँग भने- ‘भारतको प्रगतिको लाभ अझै लिन चाहन्छौं’
नौबिसे-नागढुङ्गा सुरुङमार्ग अन्तिम चरणमा : प्रधानमन्त्री ओली

नौबिसे-नागढुङ्गा सुरुङमार्ग अन्तिम चरणमा : प्रधानमन्त्री ओली
कानुनी संवादको बाटोबाट समस्या समाधान हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली

कानुनी संवादको बाटोबाट समस्या समाधान हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली
सामाजिक सञ्जाल कानुनी दायरामा आउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

सामाजिक सञ्जाल कानुनी दायरामा आउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
‘अन्वेषक पुर्खाका सन्तान हामी, नयाँ खोज गर्न छाडेर पछि पर्‍यौं’

‘अन्वेषक पुर्खाका सन्तान हामी, नयाँ खोज गर्न छाडेर पछि पर्‍यौं’

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित