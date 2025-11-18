ओलीलाई भेट्न गुण्डु पुगे पोखरेल

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१८ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले भक्तपुरको गुण्डु पुगेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेका छन् ।
११औं महाधिवेशन नजिकिरहेका बेला पोखरेलले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेका हुन् ।
अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका पोखरेललाई सहमतिमा आउन ओली आग्रह गर्दै आएका छन् । तर, पोखरेलले भने समूह नै बनाएर महाधिवेशनमा ओलीसँग भिड्ने तयारीमा छन् ।
पोखरेलसँगै गुण्डु जानेमा उनको पक्षमा खुलेका नेताहरू छन् । उपाध्यक्षद्वय सुरेन्द्र पाण्डे, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सचिव योगेश भट्टराई सहितका नेताले ओलीलाई भेटेका हुन् ।
बिहीबार गुण्डुमा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटका क्रममा विभिन्न जिल्लामा भएको विवादबारे कुराकानी भएको छलफलमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष ओली पक्षधरको खेमाले प्रतिनिधि छनोटमा एकलौटी गरेको पोखरेल पक्षका नेताहरूले गुनासो गरेका छन् ।
‘प्रतिनिधि छनोट विवादको विषयमा कुराकानी गर्न गएका थियौं, विवाद सुल्झाएर अघि बढौं भन्ने आग्रह अध्यक्षसामु राखेका छौं,’ ती नेताले भने ।
