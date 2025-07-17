राष्ट्रपतिले भारतीय विदेश सचिवसँग भने- ‘भारतको प्रगतिको लाभ अझै लिन चाहन्छौं’

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१, भदौ काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले एक मित्र एवं निकट छिमेकीका नाताले भारतले गरेको प्रगतिहरूबाट नेपालले लाभ हासिल गरेको र अझ बढी लाभान्वित हुन चाहेको बताएका छन् ।
नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीसँगको शिष्टाचार भेटका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले भारतले गरेको प्रगतिबाट नेपाल लाभान्वित हुन चाहेको उल्लेख गरे ।
‘एउटा उदाउँदो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको रुपमा भारतको सामाजिक–आर्थिक र प्राविधिक क्षेत्रमा देखिएको प्रगतिबाट हामी प्रसन्न र उत्साहित छौँ, एक मित्र एवम् निकट छिमेकीका नाताले भारतका प्रगतिहरूबाट नेपालले लाभ हासिल गरेको छ र अझ बढी लाभान्वित हुन चाहन्छ’, शिष्टाचार भेटमा राष्ट्रपति पौडेलको भनाई उद्यृत गर्दै उनले प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले भनेका छन् ।
नेपाल र भारतबीच शताब्दिऔंदेखि सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, तथा जनस्तरको निकट सम्बन्ध रही आएको छ, हाम्रा दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध सार्वभौमिक समानता, मैत्रीपूर्ण सहयोग, आपसी सम्मान एवं विश्वासमा आधारित रहेको बताए ।
‘नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई सधै उच्च प्रथामिकतामा राख्दै आएको छ, छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई विशेष महत्व दिने भारत सरकारको ‘छिमेक पहिलो नीति’ को नेपाल सराहना गर्दछ’, राष्ट्रपति पौडेलले ध भने ।
भेटका अवसरमा भारतीय विदेश सचिव मिस्रीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको छिमेकी देशसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने नीति अनुसार नेपाल प्राथमिकताको उच्च स्थानमा रहेको बताएका थिए ।
विदेश सचिव मिस्रीले आफ्नो भ्रमणका अवसरमा आधुनिक युगमा दुवै देशबीचको प्रगति एवम् विकासका लागि कनेक्टीभीटी कसरी बढाउने भन्ने विषयमा छलफलको अवसर मिल्ने तथा यस भ्रमणबाट दुवै देशको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।
दुई दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय विदेश सचिव मिश्रीले द्विपक्षीय सम्बन्धमा भइरहेका प्रगतिहरुबारे राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जानकारी गराए ।
आइतबार बिहान नेपाल आएलगत्तै उनले शुरुमा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति पौडेललाई छुट्टाछुट्टै शिष्टाचार भेट गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा गहिरो सभ्यतागत सम्बन्ध र बलियो भारत र नेपालको साझेदारीमाथि जोड दिएको भारतीय राजदूतावासले जनाएको छ । त्यस्तै विदेश सचिवले विभिन्न क्षेत्रहरूमा सहकार्यलाई अझ सुदृढ पार्ने तरिकाहरूबारे पनि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भदौ अन्तिममा हुने भारत भ्रमणको तयारीका लागि मिश्री नेपाल आएका हुन् । उनले आज नै पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालसँग भेट्नेछन् ।
