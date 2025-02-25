अनधिकृत रूपमा लोगो प्रयोग नगर्न एनओसी तदर्थ समितिलाई ओसीएको चेतावनी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१५ भदौ, काठमाडौं । ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसीए)ले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) तदर्थ समितिका संयोजक ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आफ्नो लोगो अनधिकृत रूपमा प्रयोग नगर्न चेतावनी दिएको छ।
ओसीए महाप्रबन्धक हुसैन अल मुसल्लमले पत्राचारमार्फत लोगोको प्रयोग रोक्न आग्रह गर्दै यदि निरन्तर प्रयोग भए कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।
जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको एनओसी गैरकानुनी भएको भन्दै नेपाल सरकारले मान्यता नदिएको अवस्थामा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको तदर्थ समिति गठन भएको थियो ।
सरकारले पनि मान्यता दिएकाले आफूहरू नै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त कमिटी भएको दाबी तदर्थ समितिको छ ।
सरकारी मान्यता प्राप्त र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दुई ओलम्पिक कमिटीले एक अर्काको अस्तिस्वलाई स्वीकारेका छैनन् ।
दुवैले एक अर्कालाई तथाकथित कमिटी भनेर आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
