प्रशिक्षक साहुखल प्रो लाइसेन्स कोचिङ कोर्षका लागि अस्ट्रेलिया जाँदै

- नेपाली फुटबलका पूर्वखेलाडी बालगोपाल साहुखल प्रो लाइसेन्स कोचिङ कोर्ष गर्न अस्ट्रेलिया जाने भएका छन्।
- अखिल नेपाल फुटबल संघले आइतबार सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा साहुखलको बिदाइ गरेको छ।
- साहुखल कोर्ष पूरा गरेपछि पहिलो नेपाली प्रशिक्षक बन्नेछन् र उनले ए डिभिजन क्लबमा खेलेका छन्।
१५ भदौ, काठमाडौं । नेपाली फुटबलका पूर्वखेलाडी एवम् प्रशिक्षक बालगोपाल साहुखल प्रो लाइसेन्स कोचिङ कोर्ष गर्न अस्ट्रेलिया जाने भएका छन् ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले आइतबार एक कार्यक्रम गरी उनको बिदाइ गरेको छ।
सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष पंकज बिक्रम नेम्बाङ, महासचिव किरण राईसहित पदाधिकारीहरूले उनलाई शुभकामना दिएका थिए।
बिदाइका क्रममा प्रशिक्षक साहुखलले यो देशकै लागि उपलब्धिको विषय हुने उल्लेख गर्दै हौसला प्रदान गरेकोमा एन्फालाई धन्यवाद दिए ।
‘म धेरै उत्साहित छु यो कोर्षका लागि, मैले मेहेनत पनि धेरै गर्नुछ’ साहुखलले भने । उनी सेप्टेम्बर ५ मा अस्ट्रेलिया प्रस्थान गर्नेछन् । अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा उनको कोर्ष सेप्टेम्बर ९ देखि सुरु हुनेछ।
साहुखलले कोर्ष पूरा गरेपछि उनी यो कोर्ष पूरा गर्ने पहिलो नेपाली प्रशिक्षक उनी बन्नेछन्।
उनले नेपालको ए डिभिजनका क्लबबाट खेलेका छन् भने उमेर समूहको प्रशिक्षक पनि रहिसकेका छन् ।
