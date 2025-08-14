त्रिविमा नयाँ उपकुलपतिलाई टिम बनाउन दिनुपर्ने माग

१६ भदौ, काठमाडौं । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) निकट विद्यार्थी युनियनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ६ सूत्रे माग राखेर ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्याललाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सेवा आयोगबाट हुने सम्पूर्ण विज्ञापन पूर्ण रुपमा कुल विज्ञापनको ४५ प्रतिशत गर्न माग गरेको छ ।
बौद्धिक चोरीको आरोप लागेका उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई उच्च स्तरीय छानविन गरी कारबाही गर्न पनि युनियनले माग गरेको छ ।
त्रिविको जग्गा सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र जग्गा भाडामा दिने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग युनियनको छ ।
नयाँ उपकुलपतिलाई आफ्नो टिम बनाएर काम गर्न दिनुपर्ने माग पनि राखेको छ ।
माग पूरा गर्न २४ घण्टाको अल्टिमेटम दिएको युनियनले पादधिकारीलाई विश्वविद्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने चेतावनी दिएको छ ।
