+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

त्रिविमा सुरक्षा थ्रेट : शिक्षाध्यक्ष केसी र रजिस्ट्रार रिजाललाई पनि पीएसओ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ५ गते १४:०२
फाइल तस्वीर

५ भदौ, काठमाडौ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्रा.डा. केदारप्रसाद रिजाललाई पनि पीएसओ खटाइएको छ । पछिल्लो समय सुरक्षा चुनौती बढेपछि विश्वविद्यालयले सुरक्षा मागेको थियो । बुधबार (हिजो) देखि पीएसओ खटाइएको हो ।

‘थ्रेट आएपछि विश्वविद्यालयले नै सुरक्षा मागेको हो । हिजोदेखि शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रार सरलाई पीएसओ खटाइएको छ,’ त्रिवि स्रोतले भन्यो ।

रजिस्ट्रार रिजाल र रेक्टर केसी लामोसमयदेखि कार्यकक्षमा बसेर काम गर्न पाएका छैनन् । केही दिन अघि रजिस्ट्रार रिजाल कार्यकक्षमा गएका थिए तर विद्यार्थीहरूले तोडफोड र धम्की दिएपछि गएका थिएनन् ।

सरकारले पLएसओ दिएपछि बिहीबार रजिस्ट्रार रिजाल कार्यक्षमा गएका थिए । तर रजिस्ट्रार कार्यालयका कर्मचारीका अनुसार कार्यालयमा किन आएको भन्दै संगठनका विद्यार्थीबाट धम्की आएको छ ।

रेक्टर केसी भने हाल उपत्यकाबाहिर छन् । यसअघि सुरक्षा थ्रेट बढेपछि उपकुलपतिलाई पीएसओ दिइँदै आएको थियो ।

त्रिवि
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पीएचडीका लागि एमाले उपाध्यक्ष पाण्डेले निकाले एक नम्बरमा नाम

पीएचडीका लागि एमाले उपाध्यक्ष पाण्डेले निकाले एक नम्बरमा नाम
त्रिविको रजिस्ट्रार र रेक्टर कार्यालयमा अखिल क्रान्तिकारीले गर्‍यो तोडफोड

त्रिविको रजिस्ट्रार र रेक्टर कार्यालयमा अखिल क्रान्तिकारीले गर्‍यो तोडफोड
१९ दिनदेखि अखिल क्रान्तिकारी ढोकामा, त्रिवि उपकुलपति अर्याल कार्यालय छिर्नै पाएनन्

१९ दिनदेखि अखिल क्रान्तिकारी ढोकामा, त्रिवि उपकुलपति अर्याल कार्यालय छिर्नै पाएनन्
त्रिविले ४ वटा क्याम्पसमा रोक लगायो फुड टेक्नोलोजी कार्यक्रम

त्रिविले ४ वटा क्याम्पसमा रोक लगायो फुड टेक्नोलोजी कार्यक्रम
त्रिविमा रेक्टर र रजिस्ट्रारलाई प्रवेश निषेध किन ?

त्रिविमा रेक्टर र रजिस्ट्रारलाई प्रवेश निषेध किन ?
आर्थिक र बेरुजु समस्याबारे अध्ययन गर्न त्रिविले गठन गर्‍यो उच्चस्तरीय समिति

आर्थिक र बेरुजु समस्याबारे अध्ययन गर्न त्रिविले गठन गर्‍यो उच्चस्तरीय समिति

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित