+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पीएचडीका लागि एमाले उपाध्यक्ष पाण्डेले निकाले एक नम्बरमा नाम

‘कक्षामा अरुभन्दा रेगुलर आउनु भयो । दिएको असाइन पनि समयमा बुझाउनु भयो । पूर्वमन्त्री भन्ने भान भएन,’ शेर्पाले भने ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २७ गते २०:४१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • एमफील अध्ययनका लागि अन्तवार्तामा एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेलाई नियमित कक्षामा आउने बारे सोधिएको थियो र उनले सकेसम्म नियमित आउने बताए।
  • सुरेन्द्र पाण्डेले त्रिवि समाजशास्त्र विभागबाट एमफील उत्तीर्ण गरी सीधै पीएचडीका लागि छनोट भएका छन् र विभाग प्रमुखले उनी नियमित विद्यार्थी भएको उल्लेख गरे।
  • पाण्डेले एमफिलको थेसिस नगरी सीधै पीएचडी थेसिस गर्न पाउनेछन् भने उनकी श्रीमती पूर्णशोभा चित्रकार पनि पीएचडीका लागि छनोट भएकी छन्।

२७ साउन, काठमाडाैं । त्रिविमा समाजशास्त्रको एमफीलमा अध्ययनका लागि अन्तवार्तामा जाँदा एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई सोधिएको थियो, ‘तपाईं नियमित कक्षामा आउनु हुन्छ ?’ पाण्डेले भनेका थिए, ‘सकेसम्म नियमित आउँछु ।’

पाण्डे शैक्षिक वर्ष २०८०/०८१ मा समाजशास्त्र विभागमा यसरी भर्ना भएका थिए । अन्तत: उनी एमफिल उत्तीर्ण भए । समाजशास्त्र विभागका प्रमुख पासाङ शेर्पाका अनुसार पाण्डे पीएचडीका लागि पनि सीधै छनोट भएका छन् ।

‘कक्षामा अरुभन्दा रेगुलर आउनु भयो । दिएको असाइन पनि समयमा बुझाउनु भयो । पूर्वमन्त्री भन्ने भान भएन,’ शेर्पाले भने ।

उनको ब्याचमा ३३ जना विद्यार्थी अन्तिम परीक्षामा सहभागी भएका थिए । त्रिविको नियम अनुसार एमफिलबाट सीधै ५ जना पीएचडीमा जान पाउँछन् । तर त्यसका लागि प्रकिया भने पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘डिन कार्यालयको नियम अनुसार पहिलो दोस्रो सेमेस्टरको नतिजा, पब्लिकेसन र पहिलाको सर्टिफिकेट पनि हेरेर सीधै पीएचडीको लागि छनोट गरिन्छ ।

ग्रेडिङ हेरर पठाउँदा उहाँको नाम पहिलो नम्बरमा निस्केको हो,’ शेर्पाले भने ।

५ जनाले सीधै पीएचडीमा प्रवेश पाउनेमा जम्मा ४ जनाले मात्र आवेदन दिएका थिए । अब पाण्डेले एमफिलको थेसिस नगरी सीधै पीएचडीको थेसिस गर्दा हुन्छ ।

पाण्डेको श्रीमती पूर्णशोभा चित्रकारले पनि पीएचडीका लागि तेस्रो नम्बरमा नाम निकालेकी छिन् । पाण्डे दम्पत्ति एकै वर्ष त्रिविमा भर्ना भएका थिए । त्यसैगरी हेलिना राईले दोस्रो र गोपाल रानाले चौथो नम्बरमा नाम निकालेका छन् ।

त्रिवि पीएचडी सुरेन्द्र पाण्डे
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

त्रिविको रजिस्ट्रार र रेक्टर कार्यालयमा अखिल क्रान्तिकारीले गर्‍यो तोडफोड

त्रिविको रजिस्ट्रार र रेक्टर कार्यालयमा अखिल क्रान्तिकारीले गर्‍यो तोडफोड
१९ दिनदेखि अखिल क्रान्तिकारी ढोकामा, त्रिवि उपकुलपति अर्याल कार्यालय छिर्नै पाएनन्

१९ दिनदेखि अखिल क्रान्तिकारी ढोकामा, त्रिवि उपकुलपति अर्याल कार्यालय छिर्नै पाएनन्
त्रिविले ४ वटा क्याम्पसमा रोक लगायो फुड टेक्नोलोजी कार्यक्रम

त्रिविले ४ वटा क्याम्पसमा रोक लगायो फुड टेक्नोलोजी कार्यक्रम
त्रिविमा रेक्टर र रजिस्ट्रारलाई प्रवेश निषेध किन ?

त्रिविमा रेक्टर र रजिस्ट्रारलाई प्रवेश निषेध किन ?
आर्थिक र बेरुजु समस्याबारे अध्ययन गर्न त्रिविले गठन गर्‍यो उच्चस्तरीय समिति

आर्थिक र बेरुजु समस्याबारे अध्ययन गर्न त्रिविले गठन गर्‍यो उच्चस्तरीय समिति
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग : ३९८ प्राध्यापकलाई पैसा फिर्ता गर्न ३५ दिने अल्टिमेटम

त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग : ३९८ प्राध्यापकलाई पैसा फिर्ता गर्न ३५ दिने अल्टिमेटम

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

10 Stories
फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित