२६ साउन, काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रार र रेक्टर कार्यालयमा तोडफोड गरिएको छ ।
विद्यार्थीहरूले तोडफोड गरेको त्रिविका एक विद्यार्थी नेताले बताए ।
उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘ उपकुलपतिको कार्यालयमा धर्ना बसिरहेका थिए अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थीहरू । उनीहरू बाहिर गएर नाराबाजी गर्दै रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सिसा फुटाए। त्यसपछि रेक्टरको अफिसमा आउनै लाग्दा प्रहरीसँग झडप भयो। ‘
तोडफोडका क्रममा प्रहरी र विद्यार्थीबीच झडप भएको छ। झडपमा परी दुई जना घाइते भएका छन् ।
घाइते भएका उनीहरूलाई कीर्तिपुर अस्पतालमा लगिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4