सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

स्थानीय र वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई श्रीनगर एग्रिटेकको आईपीओ खुल्यो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ११ गते १०:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • श्रीनगर एग्रिटेक इन्डस्ट्रिजले १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको २० प्रतिशत आईपीओ खुला गरेको छ।
  • रुपन्देही र पाल्पाका प्रभावित स्थानीयलाई १ लाख ६३ हजार १२५ कित्ता सेयर बिक्री वितरण गरिनेछ।
  • वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीले मेरोसेयरमार्फत भदौ १५ देखि २५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्।

११ भदौ, काठमाडौं । प्रभावित स्थानीयबासी र वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई श्रीनगर एग्रिटेक इन्डस्ट्रिजको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) खुलेको छ । बिक्री प्रवन्धक नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङले सार्वजनिक सूचनामार्फत आईपीओ खुला गरिएको जनाएको छ ।

कम्पनीले जारी पूँजी १ अर्ब ६३ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात ३२ लाख ६२ हजार ५ सय कित्ता साधारण सेयर सर्वसाधारण समूहमा निष्कासन गर्नेछ । जसमध्ये १ लाख ६३ हजार १२५ कित्ता साधारण सेयर उद्योग प्रभावित क्षेत्र रुपन्देही र पाल्पा जिल्लाका स्थानीयलाई निष्कासन तथा बिक्री वितरण हुनेछ ।

त्यस्तै ३ लाख ९ हजार ९३८ कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई बिक्री हुनेछ । प्रभावित स्थानीयले छिटोमा भदौ २५ गतेसम्म र ढिलोमा असोज ९ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारमा रहेकाले छिटोमा भदौ १५ गते र ढिलोमा २५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । वैदेशिक रोजगारमा रहेकाले अनलाइन प्रणाली मेरोसेयरमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । प्रभावित स्थानीयले तानसेनको नबिल, एनएमबी र ग्लोबल आईएमई बैंकका शाखा तथा रुपन्देही फरसाटिकरका नबिल, एनएमबी शाखाबाट आवेदन दिन सक्नेछन् ।

रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकामा कम्पनीको कारोबार स्थान हो । कम्पनीले पशुपन्छी तथा माछाको दाना, आहार उत्पादन गर्दै आएको छ ।

त्यस्तै मासु प्रशोधन तथा शीत भण्डार स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । असार मसान्तसम्म कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ १०२ रुपैयाँ १३ पैसा छ भने प्रतिसेयर आम्दानी १ रुपैयाँ ६८ पैसा छ । सञ्चित नाफा २ करोड १९ लाख रुपैयाँ छ ।

 

श्रीनगर एग्रिटेक इन्डस्ट्रिज
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

रैथाने स्वाद र स्वामित्वमा आधारित हुनुपर्छ नेपाली समाजवाद
मोरङ कारागारको शौचालयमा मृत भेटिइन् महिला कैदी
माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित गोरखाका वडाध्यक्ष लामा रोजगारीका लागि उडे विदेश
गण्डकी प्रदेश पुनर्संरचनामा देखिएको बदनियत
पार्टीभित्र द्वन्द्व सिर्जना गर्ने षडयन्त्र भइरहेको छ : प्रचण्ड
झापामा दुईवटा गाडी ठोक्किँदा एकजनाको मृत्यु, एकैपरिवारका ४ जना घाइते

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका 'दाउदका एजेन्ट'

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

