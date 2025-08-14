News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- निर्माता किरण नेपालीले 'महादशा' मार्फत फिल्म निर्देशनको थालनी गर्ने निर्णय गरेका छन्।
- फिल्ममा र्यापर हाकिमले अभिनयमा डेब्यू गर्नेछन् र प्रमोद अग्रहरि, प्रेमा लामगाढे, हाकिम गुरुङ अभिनय गर्नेछन्।
- फिल्म संस्कार, संस्कृति, आध्यात्म र ग्रह-नक्षत्रको प्रभावको कथावस्तु प्रस्तुत गर्नेछ र प्रदर्शन मिति छायांकनपछि घोषणा गरिनेछ।
काठमाडौं । निर्माता किरण नेपालीले ‘महादशा’मार्फत फिल्म निर्देशनको थालनी गर्ने भएका छन् । बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफ्नो डेब्यू निर्देशकीय फिल्मको शीर्षक र प्रि–टिजर सार्वजनिक गरे ।
लेकाली इन्टरटेन्मेन्टको ब्यानरमा फिल्म निर्माण गर्न लागेको हो । प्रि-टिजरमा कलाकार प्रमोद अग्रहरि, प्रेमा लामगाढे र हाकिम गुरुङलाई परम्परागत भेषभूषामा प्रस्तुत गरिएको छ ।
फिल्ममा रियर राईको पनि अभिनय हुनेछ । चर्चित र्यापर हाकिमले यो फिल्मबाट फिल्म अभिनयमा डेब्यू गर्दैछन् । उनले यसअघि ‘सौर्य’ फिल्म निर्माण र म्युजिक कम्पोज गरेका थिए ।
‘अफर आयो र फिल्म खेल्ने निर्णय गरेँ’ हाकिमले अनलाइनखबरसँग भने ।
फिल्ममा राजे के. शाह, श्याम मगर र अमलादेवी राईले लगानी गरेका छन् । सुरज आचार्य कार्यकारी निर्माता हुन् । मनिष गौतमको पटकथा छ ।
फिल्मले संस्कार, संस्कृति, आध्यात्मसँगै समाजमा विद्यमान रहस्यमय घटनाक्रम तथा मानिसको जीवनमा पर्ने ग्रह-नक्षत्र र कर्मको प्रभावको कथावस्तु पेश गर्ने जनाइएको छ ।
प्रोडक्सन म्यानेजर अनिश अधिकारी र समर चौलागाई रहेको फिल्मको प्रदर्शन मिति भने छायांकन पुरा भएपछि मात्र घोषणा गरिने निर्माताले जनाइएको छ ।
