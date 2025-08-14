+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

के असफल हुँदैछ एआई ? ९५ प्रतिशत परियोजना असफल भएको खुलासा

कम्पनीहरुले एआईमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन् तथापि करीब सबै कम्पनीका पाइलट प्रोजेक्टहरु अझैपनि सुरुवाती चरणमै रहेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ११ गते १४:३७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजीले The GenAI Divide: State of AI in Business 2025 नामक रिपोर्टमा कम्पनीका ५ प्रतिशत मात्र एआई पाइलट परियोजना सफल भएको उल्लेख गरेको छ।
  • रिपोर्टअनुसार कम्पनीहरूले एआईमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन् तर खराब एकीकरण र अवास्तविक अपेक्षाका कारण अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन।
  • एमआइटीको अध्ययनले अत्याधुनिक एआई मोडेलहरूले केवल ३० प्रतिशत कार्यालय कामहरू विश्वासयोग्य तरिकाले गर्नसकेको र संस्थागत स्तरमा सिकाईको अन्तरले असफलता निम्त्याएको देखाएको छ।

काठमाडौं । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रवेशसँगै विश्वभरका कैयन् कम्पनीहरुले यो प्रविधिमा केन्द्रित हुन सुरु गरे । यद्यपि एआईसँग सम्बन्धित एउटा पछिल्लो रिपोर्टले चकित पार्ने खालको खुलासा गरेको छ। कम्पनीहरुले एआईमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन् तथापि करीब सबै कम्पनीका पाइलट प्रोजेक्टहरु अझैपनि सुरुवाती चरणमै रहेका छन् ।

हालै म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजीले The GenAI Divide: State of AI in Business 2025 नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । उक्त रिपोर्टमा उल्लेख भए अनुसार कम्पनीहरुले जेनेरेटिभ एआईमा ठूलो जुवा खेलिरहेका छन् । तर तिव्र गतिमा आम्दानी बढाउने उनीहरुको सुरुवात सफल हुने छाँट देखिएको छैन ।

अर्थात् एआईको आगमनपछि आफ्नो आम्दानी तिव्र गतिमा बढ्ने अनुमान कम्पनीहरुको थियो। तर यस्तो भएन ।

शक्तिशाली नयाँ एआई मोडेलहरुलाई आफ्नो प्रणालीमा आबद्ध गराइसक्दा पनि करीब ५ प्रतिशत एआई पाइलट परियोजना मात्रै सफल भएका छन् । कम्पनीहरुले एआईलाई अबलम्बन गर्ने दिशामा तिव्रता त देखाएका छन्, तर अधिकांस कम्पनीहरुलाई यसबाट फाइदा पुग्न सकेको छैन।

किन असफल भइरहेको छ एआईको अबलम्बन ?

एआईलाई आफ्नो प्रणालीमा एकीकरण गरेर यो प्रविधि अबलम्बन गर्दा समेत अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन नसक्नुका कारणहरुमा अवास्तविक अपेक्षाहरु, खराब एकीकरण र विशेष अबलम्बनको कमीलाई ठानिएको छ । यो रिपोर्ट सार्वजनिक भएसँगै एउटा प्रश्न उठेको छ : के एआई उद्योगको अवस्था एउटा फोकाजस्तै होला ?

प्छिल्ला केही वर्षदेखि आम मानिसहरुले ठानेको कुरा के थियो भने च्याट जिपिटी, क्लाउड तथा जेमिनाई जस्ता एआई टूल्सले कार्यस्थलको का मगर्ने तरिकामा परिवर्तन ल्याइदिनेछन् ।

स्वचालित सामाग्री सिर्जना देखि ग्राहक सेवा च्याटबट सम्मका हरेक क्षेत्रमा एआईको आगमन पश्चात् लागत कम हुने र उत्पादकत्व बढ्ने अनुमान गरिएको थियो । तर एमआइटीको उक्त शोधले आम मानिसहरुको धारणा र व्यवसायिक प्रतिफलबीच निकै अन्तर देखिएको छ ।

एआईले केवल ३० प्रतिशत मात्रै काम गर्नसक्ने

एमआइटीका शोधकर्ताहरुले गरेको परीक्षणका क्रममा अत्याधुनिक एआई मोडेलहरुले केवल ३० प्रतिशत मात्रै कार्यालयका कामहरुलाई विश्वासयोग्य तरिकाले सम्हाल्न सकेको देखिएको छ । त्यस बाहेकका कामहरु चाहीँ मानिसले नै पूरा गर्नुपर्दछ । यद्यपि व्यक्तिगत तहमा भने एआई टुल्सले मानिसहरुलाई अवश्य पनि लाभ पूराएको छ ।

एमआइटीको अध्ययन अनुसार संस्थागत स्तरमा एआईको अबलम्बन असफल हुनुको कारण चाहीँ सिकाईको अन्तर पनि हो । कम्पनीहरुले तिव्र गतिमा एआई लागू गरिरहेका छन् । तर अधिकांश यस्ता टूल्सलाई आफ्नो कम्पनीको आवश्यकता तथा आयामसँग मेल खानेगरी तयार पार्नमा लगानी गरिरहेका छैनन् ।

यी एआई टूलहरु विशाल लार्ज ल्यांग्वेज मोडेलमा तयार गरिएका हुन् । जो खास आवश्यकताहरु पूरा गर्नका लागि बनाइएका हुन् । एजेन्सीको सहयोगमा

एआई
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?
२२२ वटा मुद्दा चल्ने इकाइका लागि प्रहरीले तयार पार्दैछ दक्ष जनशक्ति

२२२ वटा मुद्दा चल्ने इकाइका लागि प्रहरीले तयार पार्दैछ दक्ष जनशक्ति
एआई च्याटबोटले मानिसलाई भेट्न बोलाएपछि…

एआई च्याटबोटले मानिसलाई भेट्न बोलाएपछि…
एआईको प्रेमजालमा परे चीनका वृद्ध : श्रीमतीसँग डिभोर्सको चाहना

एआईको प्रेमजालमा परे चीनका वृद्ध : श्रीमतीसँग डिभोर्सको चाहना
एआईले बनायो यौन रोगविरुद्धको एन्टिबायोटिक, शोधकर्ताले भने- दोस्रो स्वर्ण युग

एआईले बनायो यौन रोगविरुद्धको एन्टिबायोटिक, शोधकर्ताले भने- दोस्रो स्वर्ण युग
म पनि एआई प्रयोग गर्छु, च्याटजीपीटीले सबै भन्दिहाल्छ : प्रधानमन्त्री ओली

म पनि एआई प्रयोग गर्छु, च्याटजीपीटीले सबै भन्दिहाल्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

11 Stories
पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

8 Stories
तीज किन मनाइन्छ ?

तीज किन मनाइन्छ ?

20 Stories
बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित