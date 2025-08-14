+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कोरियाले प्रविधि हस्तान्तरणसँगै दक्ष जनशक्ति विकासमा सहयोग गर्‍यो : मन्त्री भण्डारी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ११ गते १५:२५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले कोरिया सरकारले नेपालमा ईपीएस कार्यक्रम सञ्चालन गरी युवालाई रोजगारी अवसर दिएकोमा धन्यवाद दिएका छन्।
  • मन्त्री भण्डारीले कोरियामा काम गर्ने संस्कार, प्रविधि ज्ञान र सीप हासिल गर्न युवालाई पठाउनुपर्ने र दक्ष जनशक्ति उत्पादन प्राथमिकता भएको बताएका छन्।
  • नेपाल र कोरिया सरकारले अटोमोबाइल, वेल्डिङ, पलम्बर र इलेक्ट्रिकल क्षेत्रमा उच्च गुणस्तरका तालिम सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेका छन्।

११ भदाै, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले कोरिया सरकारले नेपालमा ईपीएस  कार्यक्रम सञ्चालन गरी नेपाली युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरेकोमा धन्यवाद दिएका छन् ।

बुधवार मन्त्रालयमा कोरिया सरकारको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र मानव संसाधन विभागको प्रतिनिधि मण्डलसँग भएको छलफलमा मन्त्री भण्डारीले इपिएस कार्यक्रममार्फत अवसर पाएका युवाहरूले कोरियाको विकासमा समेत योगदान पुर्‍याएको बताएका छन् ।

उनका अनुसार कोरिया नेपाली युवाहरूको लागि आकर्षक रोजगारी गन्तव्यको रुपमा स्थापित भइसकेको  छ। उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘पाँच हजार युवाहरूकालागि खुलाइएको अवसरमा एक लाखभन्दा बढीले आवेदन दिनु, कोरिया जान युवाहरू कति इच्छुक छन् भन्ने स्पष्ट प्रमाण हो ।’

मन्त्री भण्डारीले नेपाली युवाहरूलाई केवल रोजगारीका लागि मात्र नभई कोरियामा काम गर्ने संस्कार, उच्च प्रविधिको ज्ञान र सीप हासिल गर्न पठाउनुपर्ने बताए । उनले विदेशमा काम गरेर केही पुँजीसहित फर्किएपछि मुलुकको विकासमा योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘सीपबिनाको रोजगारी सम्भव हुँदैन,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘त्यसैले कोरियाको प्रविधि नेपालमा हस्तान्तरण गर्दै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने हाम्रो प्राथमिकता हो ।’

उनले विस्तारै निजी तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई मापदण्ड र गुणस्तर निर्धारण गरेर तालिम सञ्चालन गर्ने आधार तयार गर्ने पनि जानकारी दिए ।

उनले कोरियाको हुन्डाई मोटर कम्पनीले नेपालमा अटोमोबाइल एसेम्बल गर्ने तयारी भइरहेकाले गुणस्तरीय तालिम र दक्ष जनशक्ति उत्पादन अनिवार्य रहेको बताए ।

कोरियन सरकारले हाल पनि विभिन्न माध्यमबाट नेपालमा दक्ष जनशक्ति निर्माणमा सहयोग गर्दै आएको छ ।

मन्त्री भण्डारीले कोरियाबाट आएको उच्च प्राविधिक टोलीले दुवै देशको हित हुने गरी ठोस निष्कर्षसहित अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपाल सरकार र कोरिया सरकारबीच अटोमोबाइल, वेल्डिङ, पलम्बर र इलेक्ट्रिकल गरी चार क्षेत्रमा उच्च गुणस्तरका तालिम सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको छ ।

यस कार्यक्रममार्फत दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले कोरियाले नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ईपीएस कोरिया शरतसिंह भण्डारी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

२८ सय नाघ्यो सेयर बजार, सबै सूचक बढे

२८ सय नाघ्यो सेयर बजार, सबै सूचक बढे
हुम्लामा ब्रेक फेल भएर व्यक्तिको घरमा पस्यो जिप, चालक घाइते

हुम्लामा ब्रेक फेल भएर व्यक्तिको घरमा पस्यो जिप, चालक घाइते
जूनेली इन्कले ल्‍यायो मल्टिडेस्क एप्लिकेसन, अब घरमै बसी अफिसको काम गर्न सकिने

जूनेली इन्कले ल्‍यायो मल्टिडेस्क एप्लिकेसन, अब घरमै बसी अफिसको काम गर्न सकिने
कम्युनिस्ट किताब पढेर मात्रै जनयुद्ध सुरु भएको होइन : प्रचण्ड

कम्युनिस्ट किताब पढेर मात्रै जनयुद्ध सुरु भएको होइन : प्रचण्ड
‘कमर्सियल शो’मा क्यामेरा र बुमलाई रोक लगाउने आईएनआई सिनेमाजको निर्णय

‘कमर्सियल शो’मा क्यामेरा र बुमलाई रोक लगाउने आईएनआई सिनेमाजको निर्णय
रवि लामिछानेको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश

रवि लामिछानेको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

11 Stories
पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

8 Stories
तीज किन मनाइन्छ ?

तीज किन मनाइन्छ ?

20 Stories
बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित