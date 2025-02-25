राष्ट्रिय टिमबाट भरत खवासले सन्यास लिने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१५ भदौ, काठमाडौं । फुटबलर भरत खवासले राष्ट्रिय टिमबाट सन्यास लिने भएका छन् । विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबका भरतले घरेलु मैदानमा हुने बंगलादेश विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलपछि सन्यास लिने तयारीमा छन् ।
नेपाली राष्ट्रिय टिमले यही भदौ २१ र २४ गते (सेप्टेम्बर ६ र ९) मा दशरथ रंगशालमा बंगलादेश विरुद्ध खेल्दैछ । भरतले बंगलादेश विरुद्धको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलपछि सन्यास लिने अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
सन् २००८ मा पोखरामा भएको पाकिस्तान विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलबाट राष्ट्रिय टोलीमा डेब्यु गरेका भरतले नेपालका लागि १० गोल गरेका छन् ।
बंगलादेश विरुद्ध खेल्ने राष्ट्रिय टिममा भरत नरहेपनि उनलाई दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा मुख्य प्रशिक्षक म्याट रोसले अवसर दिन लागेका हुन् । भरतले अब सन्यास लिने उपयुक्त समय आएकोले बंगलादेशको खेलपछि घरेलु मैदानमै सन्यास लिन लागेको बताए ।
मोरङका भरत एन्फाका दोस्रो ब्याचका खेलाडी हुन् । उनले एन्फामा रहँदा उमेर समूहका यू–१३, यू–१५, यू–१६, यू–१७ र यू १९ को राष्ट्रिय टिमबाट खेले । एन्फाबाट निस्किएपछि यू–२१ मा खेले भने भने यू–२२ राष्ट्रिय टिमको कप्तानी पनि गरे ।
एन्फाबाट निस्केपछि २०६३ सालमा संकटा क्लबबाट ए डिभिजन लिग करियर सुरु गरेका भरतले त्यसपछि फ्रेण्ड्स, नेपाल पुलिस क्लबबाट खेल्दै त्रिुभवन आर्मी पुगेका हुन् ।
यसअघि राष्ट्रिय टिमका कप्तानहरु अनिल गुरुङ र विराज महर्जनले घरेलु मैदानमै खेल्दै सन्यास लिएका थिए ।
