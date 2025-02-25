चौथो टी-२०मा आसामसँग नेपाल ‘ए’ पराजित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१५ भदौ, काठमाडौं । भारतको गुवाहाटीमा जारी टी-२० सिरिजको चौथो खेलमा आसामले नेपाल ए लाई पराजित गरेको छ ।
आसामले नेपाल ‘ए’लाई १८ रनले पराजित गरेको हो । आसामले दिएको १७५ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल ‘ए’ले २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर १५६ रन मात्र बनाउन सक्यो ।
कप्तान अनिल साहले सर्वाधिक ६७ रन बनाएपनि टोलीलाई जित दिलाउन सकेनन् । इशान पाण्डेले २७ रन बनाए ।
आसामका अभिनव चौधरी र अब्दुल कुरेशीले ३-३ विकेट लिए भने सादिक हुसेनले १ विकेट लिए ।
त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको आसामले २० ओभरमा ५ विकेट गुमाएर १७४ रन बनाएको थियो ।
आसामका लागि कप्तान सुमित घडिअन्करले सर्वाधिक अविजित ७० रन बनाए । उनी २०औं ओभरको पहिलो बलमा रिटायर्ड भए ।
नेपालका आकाश चन्दले २ विकेट लिँदा बसिर अहमदले १ विकेट लिए ।
आसामसँगको चौथो टी-२० मा नेपाल पराजित भएसँगै अब सोमबार हुने अन्तिम खेल शृंखलामा निर्णायक बन्ने भएको छ । आसामले यसअघि पहिलो खेल जित्दा नेपालले दोस्रो र तेस्रो खेल जितेको थियो ।
बिहीबारदेखि सुरु भएको शृंखलाको पहिलो खेलमा नेपाल ‘ए’ डीएल पद्धति अनुसार १५ रनले पराजित भएको थियो भने दोस्रो खेलमा ९६ रनले विजयी भएको थियो ।
त्यस्ते तेस्रो खेलमा शनिबार ९ रनले नेपाल ए विजयी भएको थियो ।
