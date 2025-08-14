प्रधानमन्त्री ओली र रुसका राष्ट्रपति पुटिनबीच भेटवार्ता

१६ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच भेटवार्ता भएको छ । चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति पुटिनसँग सोमबार भेटवार्ता गरेका हुन् ।
शाङ्घाइ सहयोग संगठन (एससीओ)को शिखर सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री ओली गत शनिबार चीन गएका थिए ।
उनीहरूबीच चीनको तियान्जिन मेइजिङ सम्मेलन केन्द्रमा द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको हो ।
तर एससीओ प्लसको बैठक लम्बिएपछि प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपटि पुटिनबीचको भेटवार्ता केही समय पछि सरेको थियो ।
