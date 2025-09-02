+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एफआइएम फ्युचर लिडर्स प्रोग्राममा नासा नेपालकी कमला क्षेत्री सहभागी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १७ गते १९:३७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कमला क्षेत्री आजदेखि सुरु भएको एफआइएम फ्युचर लिडर्स प्रोग्रामका लागि स्विजरल्याण्डको जेनेभा पुगेकी छिन्।
  • एफआइएम एकेडेमीले विश्वका १६ देशका १९ उम्मेदवारबाट फाइनालिस्ट छनौट गरी लिडर्स प्रोग्राम सञ्चालन गरेको छ।
  • कमला क्षेत्रीले विगत ३ वर्षदेखि नासा नेपालमा रोड सेफ्टी कार्यक्रममा सक्रिय भएर सह-कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेकी छिन्।

१७ भदाै, काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन (नासा नेपाल) की सह-कोषाध्यक्ष तथा टुरिजम तथा आउटरिच संयोजक कमला क्षेत्री आजदेखि सुरु भएको एफआइएम फ्युचर लिडर्स प्रोग्रामका लागी स्विजरल्याडको जेनेभा पुगेकी छिन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मोटरसाइकल फेडरेसन (एफआइएम) को एफआइएम एकमेडीद्वारा विश्वब्यापी छनोटबाट उनले सो कार्यक्रममा सहभागीता सुनिश्चीत गरेकी हुन् ।

एफआइएमका १२१ सदस्य संघमार्फत सो एकेडेमीले प्राप्त गरेको प्रारम्भीक उम्मेद्वारहरुको सिफारीस मध्येबाट उम्मेद्वारको शैक्षिक, प्रविधिक, सकृयता र संभावना तथा संघको कार्यक्रमको प्रभावकारीताको आधारमा फाइनालिस्टको छनौट गर्दछ ।

यस वर्षदेखी एफआइएमले फ्यूचर लिडर्स प्रोगाम शुरु गरेको हो, जसमा विश्वभरका १९ जना उम्मेद्वारहरु १६ देशबाट सहभागी छन् । नेपाल अटोमोवाइल्स एसोसिएनले गत वर्ष मात्र “वुमन इन मोटरिङ्ग” शिर्षकको एफआइएमको प्रतिष्ठीत “एफआइएम वुमन ट्रफि” अवार्ड प्राप्त गरेको सन्दर्भमा यस पहिलो वर्षको लिडर्स टेनिङ्गमा समेत छनौट हुने अवसर प्राप्त गरको हो ।

सन १९०४ मा स्थापीत एफआइएमको स्पोर्टस्, वियोण्ड स्पोर्टस् तथा एफआइएम एकेडेमी गरी तिनवटा कार्यक्षेत्र रहेका छन् । त्यसैगरी एफआइएममा एफआइएम फाउण्डेसन तथा थुप्रै विषयगत कमिसन र विश्वका सबै महादेशमा कन्टीनेन्टल फेडेरेसनहरु छन् ।

सो लिडरसिप प्रोगाममा विगत ६ महिना देखी सम्मपूर्ण १९ सहभागीलाई मोटरसाइक्लिङ्ग क्षेत्रको विभिन्न नितिगत, व्यवस्थापकिय, ब्राण्डीङ्ग, मार्केटिङ्ग, समावेसिकरण तथा सामाजीक र खेलकुद सम्बन्धि उत्तरदायित्व र क्लिन, ग्रिन एण्ड सस्टेनेबल मोटरसाइक्लिङ्ग सम्बन्धि अनलाइन कोर्श संचालन गरिएको थियो ।

सोको ग्रयाजुएसन तथा फिजिकल ट्रेनिङ्ग सहीतको समापन भने आज भर्खरै आउस अफ मोटरसाइकल, जेनेभामा एफआइएमका अध्यक्ष जर्ज भेगासले समापन गरे

शैक्षिक तथा सामाजीक क्षेत्रमा सकृय दोलखा स्थायी बासिन्दा छेत्री गत ३ वर्ष देखी रोड सेफ्टी कार्यक्रम मार्फत नासा नेपालमा जोडिएकी हुन् । उनी विगत २ वर्ष देखी संघको सह-कोषाध्यक्षको जिम्मेवारीमा छिन् ।

नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

10 Stories
के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

8 Stories
मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

6 Stories
ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

10 Stories
८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

7 Stories
स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित