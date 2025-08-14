+
विश्वदीप बेस्रा : सन्थाल जातिबाट बने पहिलो न्यायाधीश

६ जना जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस

गोकुलबहादुर निरौलालाई कैलाली जिल्ला अदालत, अरूण कुमार कोइरालालाई डडेल्धुरा जिल्ला अदालत,  कुल प्रसाद दाहाललाई कालिकोट जिल्ला अदालत, सूर्यप्रसाद भण्डारीलाई कञ्चनपुर जिल्ला अदालत, अनुपमा पन्तलाई धनुषा जिल्ला अदालत र विश्वदीप बेस्रालाई रौतहट जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गरिएको न्याय षरिषद्‌ले जनाएको छ ।

२०८२ भदौ १७ गते २०:५९

१७ भदौ, काठमाडौं। न्याय परिषद्ले ६ जना जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गरेको गरेको छ ।

मंगलबार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको न्याय परिषद्का सूचना अधिकारी सुमन पाण्डेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

विज्ञप्ति अनुसार नियुक्ति हुनेहरूमा काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता गोकुलबहादुर निरौला, प्रशासकीय अदालतका उपरजिस्ट्रार अरुणकुमार कोइराला,रोल्पा जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार कुलप्रसाद दाहाल, सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत सूर्यप्रसाद भण्डारी र उपरजिस्ट्रार अनुपमा पन्त तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव विश्वदीप बेस्रा (सन्थाल) रहेका छन्। ती मध्ये बेस्रा सन्थाल जातिबाट न्यायाधीश बनेका छन् ।

गोकुलबहादुर निरौलालाई कैलाली जिल्ला अदालत, अरूण कुमार कोइरालालाई डडेल्धुरा जिल्ला अदालत,  कुल प्रसाद दाहाललाई कालिकोट जिल्ला अदालत, सूर्यप्रसाद भण्डारीलाई कञ्चनपुर जिल्ला अदालत, अनुपमा पन्तलाई धनुषा जिल्ला अदालत र विश्वदीप बेस्रालाई रौतहट जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्त गरिएको न्याय षरिषद्‌ले जनाएको छ ।

न्यायाधीशमा सिफारिस हुने सबै सबै न्याय सेवाका कर्मचारीहरू रहेका छन् ।

जिल्ला अदालतमा हाल २७ न्यायाधीशका पद रिक्त छन्। तीमध्ये २१ जना न्याय सेवा आयोग (लोक सेवा आयोगमार्फत) खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुनेछन्।

हेर्नुहोस् न्याय परिषदको विज्ञप्ति : 

विश्वदीप बेस्रा
