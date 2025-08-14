विश्वप्रसिद्ध सेलो वादकले कभर गरे ‘रुकुम मैकोट’

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- टू सेलोसका स्टेपन हाउसरले नेपाली गीत रुकुम मैकोटको सेलो कभर गरेका छन्।
- हाउसरले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा छोटो कभर भिडिओ शेयर गरेका छन्।
- रुकुम मैकोट युट्युबमा सबैभन्दा छिटो १० करोड भ्युज पाउने पहिलो नेपाली गीत बनेको थियो।
टू सेलोस (2CELLOS) नामक साँगीतिक समूहका स्टेपन हाउसरले नेपाली गीत रुकुम मैकोटको सेलो कभर गरेका छन् । क्रोएसियाका विश्व प्रशिद्व सेलोवादक हाउसरले ‘खुस्मा’ फिल्ममा समावेश पार्श्वगीत ‘रुकुम मैकोट’को सेलो कभर गरेका हुन् ।
हाउसरले कभर भिडिओ छोटो बनाएका छन् । जसलाई उनले आफ्नो विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेका छन् ।
हाउसरले टू सेलोसको सदस्यको रूपमा संसारभरका धेरै ठूला कन्सर्ट स्थलहरूमा प्रस्तुति दिएका छन् । ती मध्ये केही मुख्य स्थलहरूमा लन्डनको रोयल अल्बर्ट हल, न्यूयोर्कको म्याडिसन स्क्वायर गार्डेन र सिड्नीको सिड्नी ओपेरा हाउस जस्ता प्रसिद्ध स्थानहरू पर्छन्।
हाल भने उनी सोलो संगीतमा लागेका छन् ।
एसडी योगीद्वारा संगीतबद्ध रुकुम मैकोट रिलिजताका युट्युबमा सबैभन्दा छिटो १० करोड भ्युज पाउने पहिलो नेपाली गीत बनेको थियो । त्यससँगै निकै लामो समय रुकुम मैकोट युट्युबको ग्लोबल ट्रेन्ड्रिङमा परेको थियो ।
