प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा दुई विषय विवादास्पद देखियो : एकीकृत समाजवादी

१९ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई वटा विषय विवादास्पद देखिएको टिप्पणी गरेको छ ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई वटा कुरा विवादास्पद सुनिएको छ, देखिएको छ ।’
उनका अनुसार एउटा कुरा– ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) मा नेपालले समर्थन गरेको भन्ने चिनियाँ पक्षले गरेको दाबीको विषय हो ।
यही १४ भदौमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भेटवार्ता गरेका थिए । उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेकबारे विगतदेखि भइरहेको कूटनीतिक पहल र प्रेषित प्रोटेस्ट नोटहरू समेतको पृष्ठभूमिमा नेपालको प्रष्ट कुरा राखेका थिए ।
तर, उक्त भेटपछि जारी चीनको विदेश मन्त्रालयको चिनियो विज्ञप्तिमा नेपालले जीएसआई अवधारणामा समर्थन जनाएको उल्लेख छ ।
प्रस्तावबारे छलफल नै नभएको बताउँदै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा सहभागी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अधिकारीहरूले भने जीएसआई प्रस्तावबारे छलफल नै नभएको बताउँदै आएका छन् । यसको वास्तविकता के हो प्रष्ट हुन नसकेको र विवादास्पद रहन पुगेको पाण्डेको भनाइ छ ।
अर्को विवादास्पद विषयको रूपमा पाण्डेले चीनले जापानमाथि विजय प्राप्त गरेको अवसरमा आयोजित सैन्य परेडमा प्रधानमन्त्रीले भाग लिनु रहेको बताए । यो व्यवहार नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरित हुन पुगेको भनेर पाण्डेले प्रश्न उठाएका हुन् ।
यी लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने उनको माग रहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4