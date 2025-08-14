+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा दुई विषय विवादास्पद देखियो : एकीकृत समाजवादी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १९ गते १४:००
फाइल तस्वीर

१९ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई वटा विषय विवादास्पद देखिएको टिप्पणी गरेको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई वटा कुरा विवादास्पद सुनिएको छ, देखिएको छ ।’

उनका अनुसार एउटा कुरा–  ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) मा नेपालले समर्थन गरेको भन्ने चिनियाँ पक्षले गरेको दाबीको विषय हो ।

यही १४ भदौमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भेटवार्ता गरेका थिए । उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेकबारे विगतदेखि भइरहेको कूटनीतिक पहल र प्रेषित प्रोटेस्ट नोटहरू समेतको पृष्ठभूमिमा नेपालको प्रष्ट कुरा राखेका थिए ।

तर, उक्त भेटपछि जारी चीनको विदेश मन्त्रालयको चिनियो विज्ञप्तिमा नेपालले जीएसआई अवधारणामा समर्थन जनाएको उल्लेख छ ।

प्रस्तावबारे छलफल नै नभएको बताउँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा सहभागी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अधिकारीहरूले भने जीएसआई प्रस्तावबारे छलफल नै नभएको बताउँदै आएका छन् । यसको वास्तविकता के हो प्रष्ट हुन नसकेको र विवादास्पद रहन पुगेको पाण्डेको भनाइ छ ।

अर्को विवादास्पद विषयको रूपमा पाण्डेले चीनले जापानमाथि विजय प्राप्त गरेको अवसरमा आयोजित सैन्य परेडमा प्रधानमन्त्रीले भाग लिनु रहेको बताए । यो व्यवहार नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरित हुन पुगेको भनेर पाण्डेले प्रश्न उठाएका हुन् ।

यी लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने उनको माग रहेको छ ।

एकीकृत समाजवादी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

माधव नेपालले भने- सानो छ भनेर समाजवादीको कुप्रचार नगर्नू

माधव नेपालले भने- सानो छ भनेर समाजवादीको कुप्रचार नगर्नू
एकीकृत समाजवादीको युवा संघमा पनि समानान्तर कमिटी, सञ्जीव राई संयोजक

एकीकृत समाजवादीको युवा संघमा पनि समानान्तर कमिटी, सञ्जीव राई संयोजक
एकीकृत समाजवादीको युवा संघमा सर्कुलर सच्याउन असन्तुष्ट पक्षको २४ घण्टे अल्टिमेटम

एकीकृत समाजवादीको युवा संघमा सर्कुलर सच्याउन असन्तुष्ट पक्षको २४ घण्टे अल्टिमेटम
एकीकृत समाजवादीमा बामदेव वरिष्ठ नेता, तुलसी पोलिटब्यूरो सदस्य

एकीकृत समाजवादीमा बामदेव वरिष्ठ नेता, तुलसी पोलिटब्यूरो सदस्य
माधवले अध्यक्ष छाड्नुपर्ने झलनाथको प्रस्तावले संकटतर्फ एकीकृत समाजवादी

माधवले अध्यक्ष छाड्नुपर्ने झलनाथको प्रस्तावले संकटतर्फ एकीकृत समाजवादी
२० दिनलाई सारियो एकीकृत समाजवादीको बैठक

२० दिनलाई सारियो एकीकृत समाजवादीको बैठक

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा
लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई

लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई
ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

6 Stories
कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

10 Stories
के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

8 Stories
मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

6 Stories
ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित