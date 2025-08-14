गायक शिव परियार सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयको समर्थनमा किन उभिए ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । चर्चित गायक शिव परियारले सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय तुल्याउने सरकारको निर्णयलाई समर्थन गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल नेपालमा वैधानिक रूपमा दर्ता हुनु अत्यन्तै जरुरी रहेको उनको धारणा छ ।
उनी लेख्छन्, ‘ सामाजिक सञ्जालमा देखिएको अराजकता, उद्दन्डता, अनुशासनहीनता जस्ता संवेदनहीनता कुरालाई सहज रुपमा कारबाहीको दायरामा ल्याउन तथा नियमन गर्नका लागि पनि सामाजिक सञ्जाल नेपालमा वैधानिक तवरमा दर्ता हुनु एकदम आवश्यक देखेको छु । नियमन हुनै पर्दछ , नेपालमा दर्ता आवश्यक छ । नेपाल सरकारको कदमलाई समर्थन गर्दछु ।’
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको कदमलाई लिएर सेलिब्रेटीले मिश्रित प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।
उनले बन्द हुने सामाजिक सञ्जालमा दर्ता हुन आउने विश्वास आफूले लिएको पनि बताएका छन् । ‘कहाँ जालास् मछली मेरै ढडिया’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
