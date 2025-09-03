+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एमाले विधान महाधिवेशन : आवश्यक परे मतदान गर्ने वातावरण तयार छ (भिडियो)

‘प्रतिनिधिले स्वतन्त्र रुपमा बहस गर्न पाउँछन्’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १९ गते २२:२०

१९ भदौ, काठमाडौं । वडा तहसम्म नेतृत्व परिवर्तनको बहसले स्थान पाइरहेको बेला भोलिबाट तीन दिनसम्म एमालेको विधान महाधिवेशन हुँदैछ । यो महाधिवेशनलाई पार्टीपंक्तिमा चासोका साथ हेरिएको छ ।

विशेषगरी केन्द्रीय कमिटी बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नगरेपछि यो बहस पेचिलो बन्दै गएको छ ।

यसैबीच हुन लागेको विधान महाधिवेशनमा भण्डारी पक्षीय स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाको फरक मतमाथि छलफल हुँदैछ ।

बिहीबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले थापाको फरक मतमाथि छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य बिनोद श्रेष्ठका अनुसार, आवश्यक परेको खण्डमा मतदान नै पनि गर्नेगरी तयारी गरिएको छ ।

मञ्च व्यवस्थापन समितिका संयोजक समेत रहेका श्रेष्ठको भनाइमा, सोही अनुसार व्यवस्थापन गरिएको छ । केन्द्रीय कमिटीले पास गरेकै विषय जस्ताको तस्तै अघि नबढ्ने उनले बताए ।

‘केन्द्रीय कमिटीकै कुरा लागू गर्ने हो भने यो विधान महाधिवेशनका लागि श्रम सीप खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन । विधान महाधिवेशनको डेट फाइनल गरिसकेपछि तल्ला हरेक कमिटीमा बहस ओपन गर्‍यो । हजारौं सुझाव आएका छन्,’ बिहीबार अपरान्ह अनलाइनखबरसँग उनले भने, ‘उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल कमरेडले त्यसलाई संकलन गर्नुभएको छ । त्यो सुझावको आधारमा भोलि पेश गर्ने प्रतिवेदनमा केन्द्रीय कमिटीले पास गरेकै कुरा जस्ताको तस्तै आउँछ भन्ने पनि छैन ।’

उनका अनुसार, उपाध्यक्ष पौडेलको प्रतिवेदनमाथि आएका सुझावहरूमा विभिन्न १० वटा समूह बनाएर छलफल हुनेछ । प्रतिनिधिहरूले खुला रुपमा विधान अधिवेशनका क्रममा आफ्ना कुरा राख्न पाउनेछन् ।

‘१० वटा ग्रुपमा छलफल हुन्छ । बहुमत वा अल्पमत जे पनि आउन सक्छ, एउटा विचार आउनासाथ यो भाँडियो भन्ने हुँदै हुँदैन,’ उनले भने, ‘कुनै विषयमा मेरो पक्षमा मत जान पनि सक्छ, कुनैमा नजान पनि सक्छ । २३ सय प्लसले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्छ । आवश्यकता पर्‍यो भने भोटिङ समेत हुन्छ ।’

 

नेकपा एमाले विधान अधिवेशन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एमाले विधान महाधिवेशन : ओलीलाई एक्लो द्वार, प्रतिनिधिलाई क्यूआर कोड

एमाले विधान महाधिवेशन : ओलीलाई एक्लो द्वार, प्रतिनिधिलाई क्यूआर कोड
विधान अधिवेशनमा विद्या भण्डारीको सदस्यताबारे छलफल हुँदैन : एमाले

विधान अधिवेशनमा विद्या भण्डारीको सदस्यताबारे छलफल हुँदैन : एमाले
एमाले विधान अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा यस्तो देखियो गोदावरीको माहोल (तस्वीरहरू)

एमाले विधान अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा यस्तो देखियो गोदावरीको माहोल (तस्वीरहरू)
च्यासलमा एमाले सचिवालय बैठक

च्यासलमा एमाले सचिवालय बैठक
कर्ण थापाले एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा फरक मत दर्ता गर्ने

कर्ण थापाले एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा फरक मत दर्ता गर्ने
एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठक बस्दै, विधान महाधिवेशनबारे छलफल हुने

एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठक बस्दै, विधान महाधिवेशनबारे छलफल हुने

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा
लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई

लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई
ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

6 Stories
कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

10 Stories
के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

8 Stories
मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

6 Stories
ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित