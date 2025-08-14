टेक्सस कलेजमा रिसर्चको कुम्भ मेला

काठमाडौं । टेक्सस कलेजले दोस्रो ‘नेसनल कन्फ्रेन्स’ को आयोजना गरेको छ ।
टेक्ससका कार्यकारी प्रमुख भेषराज पोखरेलका अनुसार उच्च शिक्षामा व्यवस्थापन, प्रविधि, सुशासन र दिगो विकासको थिममा सेमिनारको आयोजना गरिएको बताए ।
‘यो एकेडेमियन्स र रिसर्चरको कुम्भ मेला हो,’ उनले भने ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहयोगमा सेमिनारको आयोजना गरिएको हो । जसमा टेक्ससका रिसर्चर, स्कलरर्स र विद्यार्थीको पनि सहभागिता थियो ।
एक दिने सेमिनारमा ५० जना प्राज्ञले विभिन्न विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
सेमिनारमा आईटी, साइबर सेक्युरिटी, म्यानेजमेन्ट लगायतका मुख्य विषयमा प्राज्ञले प्रस्तुत गरेका थिए ।
अहिलेको ज्ञानमा थप नयाँ आयमको खोजी गर्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।
‘ज्ञानमा थप खोजी गर्ने उद्देश्य हो,’ पोखरेलले भने, ‘यो सेमिनारबाट आएको निष्कर्षलाई टेक्ससको शैक्षिक गुणस्तरमा थप टेवा पुर्याउने छ ।’
सेमिनारमा देशको उच्च शिक्षाको गुणस्तरबारे पनि विमर्श भएको छ । कार्यक्रममा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारी, त्रिविका उपकुलपति दीपक अर्याल, काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति अच्युतप्रसाद वाग्ले लगायतको सहभागिता थियो ।
उनीहरूले टेक्सससँग सहकार्य गरेर जाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । नयाँ युग अनुसारको शिक्षामा रुपान्तरणको आवश्यकता रहेको प्राज्ञहरूले औंल्याएका थिए ।
