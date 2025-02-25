एभरेस्ट महिला भलिबल लिग : ललितपुर क्विन्सको लगातार दोस्रो जित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- ललितपुर क्विन्सले वात्सल्या एभरेष्ट महिला भलिबल लिगमा लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ।
- शनिबार पोखरा रंगशालामा ललितपुरले काठमाडौं स्पाईकर्सलाई २५-१९, २५-२३, २५-२१ ले पराजित गरेको छ।
- ललितपुरले पहिलो खेलमा मधेश युनाइटेडलाई पनि सोझो सेटमा हराएको थियो।
२१ भदौ, काठमाडौं । साविक उपविजेता ललितपुर क्विन्सले वात्सल्या एभरेष्ट महिला भलिबल लिग (इडब्लुभी) मा लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ ।
पोखरा रंगशालास्थित बहुउद्देश्यीय कभर्डहलमा शनिबार भएको भ्याली डर्बी खेलमा ललितपरले काठमाडौं स्पाईकर्सलाई सोझो सेटमा हरायो । लगातार दुई खेल जित्दै ६ अंक जोडेको ललितपुर शीर्ष स्थानमा छ ।
ललितपुरले काठमाडौंलाई २५-१९, २५-२३, २५-२१ ले पराजित गरेको हो । ललितपुरले पहिलो खेलमा मधेश युनाइटेडलाई पनि सोझो सेटमा पराजित गरेको थियो ।
आजको दोस्रो खेल कर्णाली यशविस र लुम्बिनी लाभाजबिच हुनेछ । आजको तेस्रो तथा अन्तिम खेल पोखरा निन्जाज र मधेश युनाइटेडबीच हुनेछ।
