राष्ट्रसेवक कर्मचारीले सेवा प्रवाहमा कमी हुन नदिन सचेत हुनुपर्दछः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

- पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले सेवा प्रवाहमा कुनै कमजोरी हुन नदिन सचेत हुनुपर्ने बताइन् ।
- उनले निजामती सेवा दिवसको अवसरमा सरकारले कर्मचारीहरूको काममा अनुगमन र मूल्यांकन कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने औंल्याइन् ।
- भण्डारीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको योगदानलाई अवमूल्यन गर्ने काम गर्न नहुने पनि बताइन् ।
२१ भदौ, काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले आफ्नो सेवा प्रवाहमा कुनैपनि कमजोरी हुन नदिन सचेत हुनुपर्ने बताएकी छन् ।
भण्डारीले राष्ट्रको सेवा प्रवाहमा समर्पित भएको हुनाले उनीहरूले आफ्नो सेवामा कमी हुन नदिने कुरालाई ध्यानु दिनुपर्ने बताएकी हुन् ।
निजामती सेवा दिवसको अवसर पारेर चन्द्रलोक प्रतिष्ठानद्वारा शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रम लगत्तै सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै उनले राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले अनुगमन र मूल्यांकनको परिपाटीलाई कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याइन् ।
‘निजामती क्षेत्र राज्यको महत्वपूर्ण अंग हो । खास गरेर सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा राष्ट्रको यो पिलर हो’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूको सो भूमिका निर्वाह गरिरहेका पनि छन् ।’
उनले थपिन्, ‘तर, कहिलेकाँही एउटा रूखमा सबै सुन्तला पाक्दैनन् । कहिलकाँही झर्न पनि सक्छ । यसलाई मुख्य प्रवृत्तिकै रूपमा लिनु हुँदैन ।’
सुशासनलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने भएकाले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको निगरानी राज्यले कडाइका साथ गर्नुपर्ने पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई थियो ।
‘तपाईंले सरसफाइको लागि हरेक दिन नुहाउनुपर्छ । अनुगमनहरु हुनुपर्छ । कामको मूल्यांकन हुनुपर्छ । त्यसलाई मुख्य प्रवृत्तिको रुपमा लिनु हुँदैन’ उनले भनिन्, ‘तर हामी राष्ट्र सेवामा समर्पित भएको हुनाले थोरै पनि कमजोरी नहोस भनेर निजामती क्षेत्रले सोच्नु राम्रो कुरा हो । सुशासननै मुख्य कुरा हो । यसमा ध्यान दिनुपर्दछ ।’
भण्डारीले राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको योगदानलाई अवमूल्यन गर्ने काम पनि गर्न नहुने बताइन् ।
