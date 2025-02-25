एकेएफ यू–२२ कराते च्याम्पियनसिपमा नेपाललाई २ कांस्य

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपालले २३औं एकेएफ यू–२२ कराते च्याम्पियनसिपमा २ कांस्य पदक जितेको छ।
- रेहान जावेदले पुरुष एकल काता तर्फ कांस्य पदक जितेका छन्।
- मनीषाकुमारी बोहराले महिला ६० केजीमुनि तौलसमूहमा कांस्य पदक जिते।
२२ भदौ, काठमाडौं । नेपालले २३औं एकेएफ यू–२२ कराते च्याम्पियनसिपमा २ कांस्य पदक जितेको छ ।
नेपालले दुवै पदक क्याडेटतर्फ जितेको हो ।
चीनमा भएको प्रतियोगितामा रेहान जावेदले पुरुष एकल काता तथा मनीषाकुमारी बोहराले महिला ६० केजीमुनि तौलसमूहमा कांस्य जिते ।
प्रतिक्रिया 4