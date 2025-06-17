+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

राप्ती नदी किनारमा वाईसीएलले रोप्यो १,५०० बिरुवा  

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २३ गते ७:५४

२३ भदौ, दाङ । माओवादी केन्द्रको युवा संगठन वाईसीएलले दाङको गढवा गाउँपालिकाको नदी कटान क्षेत्रमा १ हजार ५०० बिरूवा रोपेको छ ।

राप्ती नदीको कटान रोक्न गरिएको तटबन्धको चार किलोमिटर क्षेत्रमा विभिन्न प्रजातिका १ हजार ५०० थान बिरुवा रोपेको वाईसीएलका केन्द्रीय अध्यक्ष पुष्प ओलीले जानकारी दिए ।

‘श्रम तथा उत्पादनमा वाईसीएलको अभियान अन्तर्गत वाईसीएल नेपाल लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा १ हजार ५०० बिरुवा रोपेका हौं,’ अध्यक्ष ओलीले भने ।

राप्ती नदी नियन्त्रणका लागि एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सरकारले ६ मिटर अग्लो बाँध बाँधेको छ । जनताको तटबन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत बनाइएको सो बाँधलाई जोगाउन, हरियाली प्रवर्द्धन गर्न र श्रम संस्कृतिको विकास गर्न वृक्षरोपणले सघाउने वाईसीएल अध्यक्ष ओलीको विश्वास छ ।

वृक्षरोपण कार्यक्रममा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बराल, लुम्बिनी प्रदेश सांसद इन्द्रजीत चौधरी, गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यमनारायण शर्मा (विश्वास), वाईसीएल अध्यक्ष पुष्प ओली, वाईसीएल लुम्बिनी प्रदेश इञ्चार्ज निर्मला के.सी, प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण सारूलगायत नेता कार्यकर्ताहरु सहभागी थिए ।

गढवा गाउँपालिका राप्ती नदी वाईसीएल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सशस्त्र द्वन्द्वमा पुरुषलाई पनि यौन हिंसा, न्याय कुरिरहेछन् हजारौं पीडितहरू

सशस्त्र द्वन्द्वमा पुरुषलाई पनि यौन हिंसा, न्याय कुरिरहेछन् हजारौं पीडितहरू
रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात
विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा
लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई

लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई
ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

9 Stories
के वास्तवमै अन्तरिक्षमामा उमेर सुस्त गतिमा बढ्छ ?

के वास्तवमै अन्तरिक्षमामा उमेर सुस्त गतिमा बढ्छ ?

8 Stories
फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

7 Stories
छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

6 Stories
कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

10 Stories
के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित