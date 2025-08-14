सिटी होटलको हकप्रद सेयर खुल्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सिटी होटलले १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ जुटाउन ८० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको छ।
- हकप्रद सेयरमा आवेदन साउन २६ देखि असोज १२ गतेसम्म दिन सकिने प्रभु क्यापिटलले जनाएको छ।
- हकप्रदबाट संकलित रकम बैंकको ऋण तिर्न प्रयोग गरिने र कम्पनी गत आर्थिक वर्ष २४ करोड ९० लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको छ।
२३ भदौ, काठमाडौं । सिटी होटलको हकप्रद सेयरमा आज सोमबारदेखि आवेदन खुलेको छ ।
कम्पनीले १ सय बराबर ८० का दरमा हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको हो । हाल कायम चुक्ता पूँजी १ अर्ब ६७ करोड ४० लाख रुपैयाँको ८० प्रतिशत रकम १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ हकप्रद सेयरबाट जुटाइने कम्पनीले जनाएको छ ।
साउन २६ गतेसम्म कायम सेयरधनीले हकप्रदमा आवेदन दिन सक्ने बिक्री प्रवन्धक प्रभु क्यापिटलले जनाएको छ । क्यापिटलका अनुसार असोज १२ गतेसम्म यसमा आवेदन दिन सकिनेछ ।
हकप्रदबाट संकलन भएको १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बैंकको ऋण तिर्न परिचालन गर्ने भएको छ । कम्पनी नोक्सानीमा छ । गत आर्थिक वर्ष कम्पनीले २४ करोड ९० लाख रुपैयाँ नोक्सानी ब्यहोरेको छ । असार मसान्तसम्म कम्पनीको दीर्घकालीन ऋण ३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ छ । प्रतिसेयर नेटवर्थ ८० रुपैयाँ ८३ पैसा छ । हाल बजार मूल्य ५९३ रुपैयाँ छ ।
