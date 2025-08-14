+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ड्रोनबाट देखिएको काठमाडौंको जेनजी विद्रोह (तस्वीरहरू)

0Comments
Shares
कमल प्रसाईं कमल प्रसाईं
२०८२ भदौ २३ गते ११:५२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारको भ्रष्टाचार, अव्यवस्था र सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयविरुद्ध नयाँ पुस्ताका युवाहरुले काठमाडौंको माइतीघरबाट नयाँबानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका छन्।
  • प्रदर्शनकारीले सडकका दुवै लेन ढाकेर बानेश्वर पुगेका छन् तर निषेधित क्षेत्र भएकाले सुरक्षाकर्मीले संसद भवन अगाडि पुग्न रोक्नुभएको छ।
  • जेनजीहरुले भ्रष्टाचारविरुद्धका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर कलेज र स्कुल पोशाकमा समेत प्रदर्शन गरेका छन्।

२३ भदौ, काठमाडौं । भ्रष्टाचार, अव्यवस्था र सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध नयाँ पुस्ताका युवा (जेनजी)हरुले प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।

स्वत:स्फूर्त रुपमा आज बिहानैदेखि काठमाडौंको माइतीघरमा जम्मा भएका उनीहरू ११ बजेपछि बबरमहल हुँदै नयाँबानेश्व पुगेका छन् ।

सडकका दुवै लेन ढाकेर प्रदर्शन गर्दै उनीहरु बानेश्वर पुगेका हुन् । निषेधित क्षेत्र भएकोले सुरक्षाकर्मीले उनीहरुलाई त्यहाँभन्दा अघि बढ्न दिएको छैन् ।

आन्दोलन घोषणा गर्दा जेनजीहरुले संसद भवन अगाडि पनि प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, उक्त क्षेत्र निषेधित गरिएकोले उनीहरुलाई अगाडि नै रोकिएको छ ।

प्रदर्शनका क्रममा जेनजीहरुले ‘जेनजी पुस्ता चिच्याउँछ, भ्रष्टहरुलाई गिज्याउँछ’, ‘कता हिँडेको ट्याक्स लुटेर ?’, …स्वतन्त्र आवाज हाम्रो अधिकार’, स्टप करप्सन (भ्रष्टाचार रोक) लगायतका नारा लेखेका प्लेकार्ड बोकेका छन् ।

कतिपय युवाहरु कलेज र स्कुल पोशाकमा समेत देखिन्छन् । पहिले सामाजिक सञ्जालका पोष्टमा मात्र सीमित सरकार र राजनीतिक दलका नेताविरुद्धको आक्रोशलाई जेनजी पुस्ताले सडकमा उतारेका हुन् ।

हेर्नुहोस् ड्रोनबाट देखिएको जेनजीहरुको प्रदर्शन

default

default

जेनजी आन्दोलन जेनजी विद्रोह
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बबरमहल-बानेश्वर सडकमा सवारी आवागमन पूर्णरुपमा बन्द

बबरमहल-बानेश्वर सडकमा सवारी आवागमन पूर्णरुपमा बन्द
जेनजी प्रदर्शनबीच राष्ट्रपति पौडेल सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी

जेनजी प्रदर्शनबीच राष्ट्रपति पौडेल सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी
पोखरामा जेनजीको आवाज : सामाजिक सञ्जाल होइन, भ्रस्टाचार बन्द गरौं

पोखरामा जेनजीको आवाज : सामाजिक सञ्जाल होइन, भ्रस्टाचार बन्द गरौं
बुटवलमा पनि जेनजीको प्रदर्शन- ‘मलाई बोल्न दे सरकार’ (तस्वीरहरू)

बुटवलमा पनि जेनजीको प्रदर्शन- ‘मलाई बोल्न दे सरकार’ (तस्वीरहरू)
हरिवंशले भने- ‘उमेर पुगेकाहरूले अब युवालाई हस्तान्तरण गर्नुहोस्’

हरिवंशले भने- ‘उमेर पुगेकाहरूले अब युवालाई हस्तान्तरण गर्नुहोस्’

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सशस्त्र द्वन्द्वमा पुरुषलाई पनि यौन हिंसा, न्याय कुरिरहेछन् हजारौं पीडितहरू

सशस्त्र द्वन्द्वमा पुरुषलाई पनि यौन हिंसा, न्याय कुरिरहेछन् हजारौं पीडितहरू
रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात
विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा
लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई

लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई
ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

6 Stories
आजबाट सोह्र श्राद्ध सुरु, किन गरिन्छ ?

आजबाट सोह्र श्राद्ध सुरु, किन गरिन्छ ?

9 Stories
के वास्तवमै अन्तरिक्षमामा उमेर सुस्त गतिमा बढ्छ ?

के वास्तवमै अन्तरिक्षमामा उमेर सुस्त गतिमा बढ्छ ?

8 Stories
फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

7 Stories
छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

6 Stories
कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित