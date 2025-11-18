+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

पोखरा एभेन्जर्स 2025

201/2 (20)
कर्णाली याक्स 2025 va पोखरा एभेन्जर्स 2025 vs

कर्णाली याक्स 2025

149/6(15.5)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

२५ बलमा ५३ रन आवश्यक

पोखरा एभेन्जर्स 2025

201/2(20)
vs

कर्णाली याक्स 2025

149/6(15.5)
WC Series
पोखरा एभेन्जर्स 2025
201/2 (20)
VS
२५ बलमा ५३ रन आवश्यक
कर्णाली याक्स 2025
149/6 (15.5)
LIVE अपडेट
Comments
Shares
जेनजी आन्दोलनका घाइते :

देख्ने, सुन्ने र सुँघ्ने क्षमता गुमाएका सन्तोष, निदाउन खान्छन् स्लिपिङ ट्याबलेट

२६ वर्षमै दृष्टि, श्रवण र घ्राणशक्ति गुमाएका सन्तोषलाई सुताउन पनि स्लिपिङ ट्याब्लेट चाहिन्छ ।

0Comments
Shares
पुष्पराज चौलागाईं पुष्पराज चौलागाईं
२०८२ मंसिर १६ गते १८:४५

१६ मंसिर, काठमाडौं । २४ भदौको दिन । दिउँसो तीन बजेको हुँदो हो । निर्मला खड्का बोहोराको मोबाइलमा एक अपरिचित नम्बरबाट फोन अयो ।

फोनमा एक पुरुषले भनिरहेका थिए, ‘तुरुन्तै सुर्खेत अस्पताल आउनुहोला । तपाईंको मान्छे इमर्जेन्सीमा हुनुहुन्छ ।’

के भयो, कसो भयो,  उनले केही मेसो पाइनन् । आत्तिँदै निर्मलाले श्रीमान्‌ (सन्तोष)लाई  कल गरिन् ।  तर फोन नै लागेन ।

१२ बजे खाना खाइवरी श्रीमान् ‘आन्दोलनमा जान्छु’ भनी घरबाट निस्किएका थिए ।

श्रीमान् हिँडेपछि उनी आफ्नै काममा व्यस्त भइन् । निर्मला बेलाबखत भेटनरीमा काम गर्थिन् र बाँकी समय सानो पसल चलाएर बस्थिन् । सुर्खेत बजारमा तोडफोड भइरहेको थियो, आगो दन्किरहेको घरबाट देखिइरहेको थियो ।

अप्रत्याशित खबर पाउनसाथ उनी घरमा भएको १४ हजार रुपैयाँ बोकेर अस्पताल तिर दौडिइन्।

सुर्खेत धमलाचोक (घर) बाट अस्पतालको दूरी करिब २० मिनेटको छ । उनी सरासर अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्षमा पुगिन्, जहाँ उनले चिताउँदै नचिताएको दृश्य देख्नुपर्‍यो ।

बेडमा श्रीमान् लम्पसार थिए । उनको खोपडी छेडेर वारपार भएको रहेछ । त्यसबाट गिदी निस्किएको थियो र शरीरभर रगत लल्पतिएको थियो । दुवै आँखाका नानी थिएनन् ।

त्यतिबेला सन्तोष पीडाले छटपट्टाइरहेका थिए । बेहोसीमै बोलिरहेका थिए । त्यसबखतमा इमर्जेन्सी कक्षमा खटिएका डाक्टरको भनाइले निर्मलाको होसहवास नै उड्यो ।

‘उहाँ बाच्नु हुँदैन । उहाँलाई घरमै लैजानुहोस् ।’

न्यूरो वार्डको एक कोठामा टोलाइरहेका सन्तोषको टाउकोमा ठूलो पट्टी बाँधिएको छ । दुवै आँखाका नानी छैनन् । नाकले गन्ध थाहा पाउँदैन । सन्तोषलाई  दिन–रात कहिले सुरु हुन्छ, कहिले टुङ्गिन्छ केही पत्तो हुँदैन । बेलुका सुताउन निद्रा लाग्ने औषधि खुवाउनुपर्छ ।

कहाँ लैजाने, कसो गर्ने उनले केही भेउ पाउन सकिनन् । केही बेरमा आफन्त आइपुगे । थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज लैजाने निधोमा परिवार पुगे । जसोतसो खोजखाज गरेर ५० हजार रुपैयाँ जुट्यो ।

सबैतिर कर्फ्यू लागिसकेको थियो । सन्तोष पीडाले कराइरहेका थिए, ‘मलाई दुख्यो, मलाई दुख्यो ।’

सन्तोषलाई एम्बुलेन्समा हालेर उनीहरू नेपालगञ्ज झरे ।  आइपुग्न करिब सात घण्टा लाग्यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

राकेशको सपनामा दागिएको त्यो एक गोली

जसोतसो राति नेपालगञ्जको सञ्जीवनी मेडिकल कलेजमा पुगेर उपचार सुरु भयो ।  २५ भदौ दिउँसो तीन बजे अप्रेसन सुरु भयो । करिब चार घण्टा लगाएर अप्रेसन सफल पनि भयो ।  ६ दिनसम्म उनको होस खुलेन ।  १२ दिन भेन्टिलेटरमा राखियो, ३५ दिन आईसीयूमा राखेर उपचार गरियो ।

स्वास्थ्यकर्मीले सन्तोषको ज्यान त बचाए । दुवै आँखाको ज्योति भने फर्काउन सकेनन् । परिवारले थप उपचारका लागि काठमाडौं लैजाने निधो गरे ।

न्यूरो वार्डमा टोलाइरहेका सन्तोष

२६ वर्षीय सन्तोष बोहोराको शरीर त्रिवि शिक्षण अस्पताल ४१२ नम्बर शय्यामा छ । न्यूरो वार्डको एक कोठामा टोलाइरहेका सन्तोषको टाउकोमा ठूलो पट्टी बाँधिएको छ । दुवै आँखाका नानी छैनन् । नाकले गन्ध थाहा पाउँदैन । एकापट्टिको कानले सुन्दैनन् ।

बोल्न खोज्छन्, शब्दहरू बीचमै अड्किन्छन् । सन्तोषलाई  दिन–रात कहिले सुरु हुन्छ, कहिले टुङ्गिन्छ केही पत्तो हुँदैन ।

बेलुका सुताउन निद्रा लाग्ने औषधि खुवाउनुपर्छ । बेलाबेला बरबराइरहेका हुन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

राजेशले सानैमा बुबा गुमाए, जेनजी आन्दोलनले दाहिने खुट्टा खोस्यो 

उनको संसार  अन्धकार  भएको छ ।

उनी जेनजी आन्दोलनका घाइते हुन् । २४ भदौमा प्रहरीले चलाएले गोली एक कञ्चटबाट छिरेर आँखाबाट निस्कियो । तेज गोलीको झट्काले उनका दुवै आँखा निमेषभरमै झारिदियो । त्यही क्षणदेखि सन्तोषको संसार अन्धकार भयो ।

तीन महिना बित्न लाग्यो । निर्मला दिनरात श्रीमान्‌को  स्याहारसुसारमा खटिरहेकी छिन् । उठ्न, बस्न, हिँड्न… । कुनै काम सन्तोष एक्लैले गर्न सक्दैनन् ।

बाथरुम जान पनि हिम्मत गर्दैनन् । ‘लड्छु कि क्या हो’  भन्दै निर्मलाको हात समात्छन् ।

बिहान उठेदेखि राति सुत्दासम्म, खाना खुवाउनेदेखि दिसापिसाब गराउनेसम्म । सबै कुरा निर्मलाले नै गराइदिनुपर्छ ।

‘घरको सबैको एक साहारा हुनुहुन्थ्यो । उहाँले कमाएर हाम्रो शरीर पालिन्थो । अहिले उहाँलाई रहेक कुरामा हाम्रो साहारा चाहिन्छ,’ निर्मलाले भक्कानिँदै भनिन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

गोलीले छातीमा प्वालै-प्वाल बनाएका जेनजीको कहालीलाग्दो कथा

सन्तोष दुई वर्ष माल्दिभ्स बसेर फर्किएको केही समय मात्रै भएको थियो ।  क्रोएसिया जानका लागि तयारी चलिरहेको थियो । त्यसका लागि तीन लाख डिपोजिट पनि गरिसकेका थिए । पुसतिर जाने मिति पनि तय भइसकेको थियो । सन्तोषको चार वर्षकी छोरी छिन् ।

उनी घरका एक मात्र छोरा हुन् । दिदीको केही वर्ष अघि नै विवाह भइसकेको छ । बुबा पुर्खौली थातथलो जुम्लामा रेखदेख गर्न वर्षको आधा समय नै उतै बस्छन्  । आमा सुर्खेतमै खेतीपाती गर्छिन् ।

किन मैले अँध्यारो देखेँ…? 

३५ दिनको आईसीयू बसाइपछि सन्तोषको आँखामा लागेको पट्टी खोलियो ।

उनको पहिलो प्रश्न थियो – ‘के भयो, पूरै अँध्यारो देख्छु त ।’

निर्मलाले स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा भन्ने हिम्मत राख्न सकिनन् ।

उनले थुमथुमाउँदै भनिन्, ‘केही दिनमा ठीक हुन्छ रे । तर हजुर आत्तिनु हुँदैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

रगत सकियो, चिकित्सकका आँखा रसाए

अहिले पनि सन्तोष बेला-बेला श्रीमतीलाई सोधिरहेका हुन्छन्– मेरो आँखा किन बन्द गरेर राख्या ?

निर्मला उसै गरी सान्तवना दिँदै भन्छिन्– ठीक हुन्छ बुढा । एक दुई दिनमै खुल्छ रे उपचार भइरहेको छ ।’

यसो भन्दै गर्दा निर्मलाको आँखाबाट आँसु बगिरहेको हुन्छ ।

चिकित्सकले सन्तोषको अब आँखा नदेख्ने र नेपालमा पनि उपचार नहुने जानकारी दिइसकेका छन् ।

बायाँ आँखाबाट भित्र पसेको गोली दाहिने आँखाबाट बाहिर निस्किँदा दुवै आँखामा गम्भीर क्षति पुगेको र मस्तिष्कमा पनि चोट लागेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् ।

नेपालगञ्जमा मस्तिष्कको क्षतिग्रस्त भाग निकाल्ने र खोपडीको हड्डी हटाउने शल्यक्रिया गरिएको थियो । थप उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पतालका न्यूरोसर्जरी विभागका चिकित्सकहरूले खोपडीमा कृत्रिम हड्डी (सिमेन्ट बोन) राखेर टाउकोको संरचना पुनर्निर्माण गरेका छन् ।

‘उहाँको मस्तिष्कको चोट निको भइसकेको छ, अब बिस्तारै अवस्था ठीक हुन्छ,’ न्यूरो सर्जरीमा कार्यरत डा. दिपेन्द्र थापाले भने ।

उनका अनुसार आँखाको विशेषज्ञहरूले जाँच गर्दा दुवै आँखाको आन्तरिक संरचना (रेटिना र अप्टिक नर्भ) पूर्णतया नष्ट भएको पाइएको छ ।

‘कस्मेटिक उद्देश्यका लागि कृत्रिम आँखा (अक्युलर प्रोस्थेसिस) राख्न सकिन्छ, तर दृष्टि फर्काउन सम्भव छैन,’ थापा भन्छन् ।

सन्तोषको उपचारमा संलग्न चिकित्सक ।

चिकित्सकका अनुसार बिरामी अहिले डिस्चार्ज हुने अवस्थामा छन् ।  न्यूरोसर्जरीको दृष्टिकोणबाट उपचार सम्पन्न भएको र थप उपचारको आवश्यकता नरहेको उनीहरूले जनाएका छन् ।

तर परिवारका सदस्य नेपालमा उपचार नभए विदेशमा लगेर उपचार गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

निर्मला आँसु थाम्न खोज्दै भन्छिन्, ‘राज्यले गोली हान्यो । राज्यले नै आँखा फिर्ता गरिदेओस् बस्, यही माग हो ।’

प्रधानमन्त्रीको झुटो आश्वासन’

नेपालगञ्जमा उपचार भइरहँदा सन्तोषको स्वास्थ्य अवस्थाबारे राज्य पूरै बेखबर थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि घाइतेको प्रमाणपत्र समेत दिएन । विदेशमा रगत, पसिना बगाएर जोहो गरेको करिब ८ लाख औषधिमूलो गर्दै सकियो ।

त्यसपछि ऋण नै गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो । कसैले भन्यो  ‘काठमाडौंमा लैजानु सरकारी अस्पतालमा घाइतेको उपचार निःशुल्क छ ।’

अनि परिवारले रातरात १४ कात्तिकमा टिचिङ अस्पताल ल्याएछ । त्यसपछि मात्रै राज्यको नजर उनीमाथि पर्‍यो ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र जेनजी अगुवा सुदन गुरुङ, मिरज ढुंगाना समेत भेट गर्न पुगे ।

सबैसँगै सन्तोषले भनेका थिए, ‘जहाँ लगेर भए पनि मेरो आँखा देख्ने बनाइदिनु ।’

प्रधानमन्त्रीले कार्कीले त्यसबेला आश्वासन दिँदै भनेकी थिइन्, ‘ नेपालमा उपचार सम्भव नभए विदेशमा पठाएर पनि गर्छौं ।’

अस्पतालबाट आश्वासन दिएर फर्किएको प्रधानमन्त्री दुई हप्ता बित्यो । तर उनले अहिलेसम्म कुनै सोधीखोजी राखेकी छैनन् । ‘उहाँले गर्छौं भन्नुभएको थियो । तर झुटो बोल्नुभएको जस्तो लागिरहेको छ । अहिलेसम्म पनि थप उपचारका लागि सोधीखोजी गर्नुभएको छैन,’ निर्मलाले निरास हुँदै भनिन् ।

सरकारबाट सन्तोषका परिवारले २० हजार पाएको छ । अहिले अस्पतालमा उपचार निःशुल्क भइरहेको छ । तर उनीहरूका लागि काठमाडौं बसाइ महँगो बनिरहेको छ । काठमाडौंमा चिनेजानेका कोही छैनन् ।

जेनजीले बनाएको सरकार भनिन्छ । तर घाइतेका लागि खानपिन, बस्ने ठाँउ, कपडा व्यवस्थासम्म गर्दैन भने यो कस्तो सरकार ?

सन्तोषको उपचारका लागि बुबा र दाई पनि आएका छन् । उनीहरू होटलमा बस्दै आएका छन् ।

‘बस्नका लागि होटेल खर्च दैनिक १ हजार २०० र चार जनालाई खाना गरी तीन हजारभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ,’ निर्मलाले गुनासो गरिन्, ‘ऋणपान गरेको पैसा पनि अब त सकियो ।’

त्यसमाथि पनि अस्पतालमा नपाइने कतिपय औषधि आफैंले किन्नु परेको निर्मला बताउँछिन् ।

मामु, बाबालाई कहिले निको हुन्छ ?

पुख्यौली घर जुम्लामै भएकाले सन्तोषका बुवा प्रायः खेतीपाती हेर्न गइरहेका हुन्छन् । सुर्खेतमा आमा, श्रीमती र चार वर्षीया छोरी निहारिका बस्दै आएका थिए ।

परिवारको भविष्यका सपना सन्तोषकै काँधमा थियो ।

फेरि विदेश गएर कमाएका पैसाले नयाँ ढलान घर बनाउने उनको योजना थियो । अहिले बस्दै आएको घरमा बर्खामा पानी चुहिन्छ ।

सन्तोषले घटना भएको केही दिन अघि मात्रै छोरी नेहारिकालाई भनेका थिए– अब हामीले पनि छिट्टै नयाँ घर बनाउने ।

यो पनि पढ्नुहोस

रातभरि निदाउँदैनन् मुकेश, दुखाइ होइन पछुतोले

तीन महिना बित्न लागिसक्यो, न नेहारिकाले बाबाको आवाज सुनेकी छिन्, न आमाको स्पर्श पाएकी छिन् ।

उनी आमासँग सोधिरहन्छिन्, ‘मामु, बाबालाई कहिले निको हुन्छ । नयाँ घर कहिले बनाउने ? ।’

निर्मलाका कानमा यी प्रश्नहरू घण्टीझैँ बजिरहन्छन्, तर छोरीलाई दिने जवाफ उनीसँग केही हुँदैन ।

सन्तोषको दृष्टिसँगै उनले जीवनको आधार गुमाएकी छिन् । नयनभरिको मुस्कान बोकेर हिँड्ने उनी, आज छोरी अगाडि आँसु लुकाउन समेत नसक्ने भएकी छिन् ।

निडर र चञ्चल स्वभावका सन्तोष आजभोलि बोले–नबोलेझैँ गर्छन् । एकोहोरो मात्रै टोलाइरहेका हुन्छन् ।

‘खासै केही भन्नुहुन्न । मनभित्र धेरै कुरा खेलाएर बस्नुहुन्छ । राति एकोहोरो बरबराइ रहनु भएको हुन्छ,’ निर्मलाले भनिन् ।

यो जेनजीको सरकार होइन’

५६ वर्षीय चन्द्रबहादुरले २६ वर्षीय छोरा सन्तोषलाई अहिले ६ महिनाको शिशुलाई जस्तै हेरचाह गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।  जेनजी आन्दोलनले उनको छोराबाट आधा जीवन खोसेको छ ।

चन्द्रको आवाजमा पीडासँगै आक्रोश  र निराशा मिसिएको छ ।

बुबा चन्द्रबहादुरले आफ्नो नातिनीको शिक्षाको व्यवस्थाका लागि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा प्रस्ताव राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्री स्वयं भेट्न आएका थिए, आश्वासन पनि दिएका थिए ।  तर त्यसपछि ?

‘मैले धेरै पटक फोन गरें, फोन उठेन । म्यासेज पठाएँ, जवाफ आएन,’ चन्द्रबहादुर भन्छन् ।

छोरालाई हेर्दै चन्द्रबहादुरको प्रश्न छ – यो साँच्चै जेनजी सरकार हो त ?

‘सयौं युवा घाइते भए, ७६ जना सहिद, भए,’ चन्द्रले दु:खेसो पोखे, ‘ तर आधा जीवन गुमाएका सन्तोषजस्ता जेनजीलाई सरकारले केही राहत दिन सकेन ।’

चन्द्र बहादुरको आक्रोश स्वाभाविक छ ।

जेनजीले बनाएको सरकार भनिन्छ । तर घाइतेका लागि खानपिन, बस्ने ठाँउ, कपडा व्यवस्थासम्म गर्दैन भने यो कस्तो सरकार ?,’ उनले आक्रोशित हुँदै भने ।

यदि यो सरकार साँच्चै जेनजी सरकार हो भने, यदि मानवीय व्यवहार छ भने छोरालाई जहाँसुकै लगेर सन्तोषको आँखा हेरिदिन बनाइदिनका उनी सरकार समक्ष अनुरोध गर्दै आएका छन् ।

‘हामीलाई पैसा चाहिँदैन,’ उनले आवाज भारी पार्दै भने, ‘ मेरो छोरालाई संसार हेर्ने एउटा आँखा मात्रै देख्ने बनाइदिनुहोस् ।’

फेरि कसैले यस्तो भोग्न नपरोस्

यतिबेला निर्मला सरकारसँग एकमात्र माग राख्छिन् – आफ्नो परिवारको आधारभूत जीविकाको ग्यारेन्टी ।

जुन उद्देश्यका लागि यो सरकार बनेको भनियो । तर  भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, दोषीलाई कारबाही गर्ने लगायतको काम नभएको उनी बताउँछिन् ।

‘जो आए पनि आफन्त र नातागोताकै वरिपरि घुम्छन् । यो देशलाई साँच्चै माया गर्ने मान्छे नै छैन जस्तो लाग्छ,’ निर्मला भन्छिन् ।

तीन महिना बित्यो । ‘मैले तीन महिनामा धेरै  दुःख पाए ,’ भकानिँदै निर्मला भन्छिन्, ‘अबको कुनै दिनमा फेरि पनि यस्तो दिन कसैलाई भोग्न नपरोस् ।’

फोटो : अर्यान धिमाल /अनलाइनखबर

जेनजी आन्दोलन जेनजी आन्दोलनका घाइते
लेखक
पुष्पराज चौलागाईं

अनलाइनखबरमा आबद्ध चौलागाईं स्वास्थ्य विटमा कलम चलाउँछन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पोखरा आगजनी घटना: रास्वपाका वडा सभापतिसहित ४ जना कारागार चलान

पोखरा आगजनी घटना: रास्वपाका वडा सभापतिसहित ४ जना कारागार चलान
‘त्यो दिनको शान्तिसुरक्षा सीडीओको जिम्मामा थियो’

‘त्यो दिनको शान्तिसुरक्षा सीडीओको जिम्मामा थियो’
जेनजी आन्दोलन : हतियार र कार्यालय जोगाउन नसकेको भन्दै डीएसपीलाई कारबाही सिफारिस

जेनजी आन्दोलन : हतियार र कार्यालय जोगाउन नसकेको भन्दै डीएसपीलाई कारबाही सिफारिस
जेनजी आन्दोलनमा मोरङको सीडीओ कार्यालय आगजनीको आरोपमा ६ जना समातिए

जेनजी आन्दोलनमा मोरङको सीडीओ कार्यालय आगजनीको आरोपमा ६ जना समातिए
विराटनगरमा आगजनी गर्ने ५ पक्राउ

विराटनगरमा आगजनी गर्ने ५ पक्राउ
शिक्षा मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनमा जलेका सामग्री लिलाममा बिक्री गर्ने

शिक्षा मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनमा जलेका सामग्री लिलाममा बिक्री गर्ने

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

13 Stories
उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

7 Stories
१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

10 Stories
दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories
८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित